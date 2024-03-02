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聰明反被誤！加拿大律師用ChatGPT找判例出包 慘遭調查

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/02 16:32
ChatGPT的資料正確性以及使用倫理仍有很大爭議。（圖／Pexels <a href="https://www.pexels....

ChatGPT的資料正確性以及使用倫理仍有很大爭議。（圖／Pexels ChatGPT的資料正確性以及使用倫理仍有很大爭議。（圖／Pexels Andrew Neel)  

一名加拿大華裔女律師，撰寫法律文件時使用 ChatGPT 找判例，不料對造律師查無所引案例，導致女律師陷入被抨擊與調查的局面。這並非首起律師使用 ChatGPT 找判例卻發生虛構的事故。

衛報報導，溫哥華律師柯崇（Chong Ke，音譯） 負責一起由英屬哥倫比亞省最高法院審理的兒童監護權案件時，使用了 ChatGPT 來撰寫訴訟文件。據稱，該名律師請 ChatGPT 援引可能用於其客戶情形的過往判例。 ChatGPT 提供了 3 件判例，她引用其中 2 例並提交至法院。

然而，對造律師費盡手段都查無這 2 起判例，柯崇才坦承使用人工智慧聊天機器人收集資料。「我不知道這兩起案件可能有誤。我同事指出無法找到這兩起案件後，我進行了研究，沒發現問題。」

柯崇強調自己無意誤導對造律師或法庭，並為自己所犯錯誤誠摯道歉。然而對造律師表示，其行為應當受到譴責，因為導致許多額外的時間與費用來確定判例真偽，並要求「特別費用」。

法官馬蘇哈拉（David Masuhara） 則表示，在法庭文件與提交給法庭的其他材料中引用虛假案例，是濫用程序，相當於向法庭駔戳虛假陳述。如果不加以控制，可能會導致冤獄。

馬蘇哈拉表示，柯崇對於使用 ChatGPT 的風險過於天真，行為造成重大負面影響，但她採取行動來糾正自身錯誤，不認為她是有意欺騙或誤導。法官駁回對造律師對特別費用的要求，但該省律師協會正在對柯崇的行為進行調查。

事實上，去年在美國也出現相似的案例。紐約時報報導，美國一名律師向法院提交訴訟文件，卻被發現其中援引的 6 起判例「不存在」，深入調查後發現，原來是處理該份文件的同事利用 ChatGPT 尋找與委託案件的相似案例。

該名已從業 30 年的同事表示相當後悔，但強調，自己多次向 ChatGPT 詢問所援引的案件是否真實存在，並得到肯定答覆，讓他信以為真而非刻意造假。
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