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美國FDA准了 業者可宣稱優格有助降低糖尿病風險

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/02 16:17
優格示意圖（圖／路透Alamy）

優格示意圖（圖／路透Alamy）

吃優格竟能預防糖尿病？美國食品藥物管理局（FDA）1 日表示，將允許優格業者標榜優格或優酪乳可能有助降低二型糖尿病風險。

路透報導，美國糖尿病問題愈來愈嚴重，許多患者必須仰賴胰妥讚（Ozempic）這類藥物。

FDA 在一封回應信函中表示，將允許乳品公司宣稱，有限證據指，常吃優格有助降低罹患二型糖尿病的機率。所謂的常吃，是每周至少 2 至 3 份的食用量。

這項決定是應廠商要求，但距離首次提出已六年。2018 年，法國食品巨頭達能集團（Danone SA）子公司北美達能（Danone North America）發現了愈來愈多關於優格能預防糖尿病的有力證據，故向 FDA 提出申請，盼能放行此種說法。

北美達能健康與科學事務主任布雷曼（Amanda Blechman）表示，任何乳製優格業者都能使用這廣告標語。不過，這只限於乳製優格，不適用以杏仁、椰子、大豆等原料製成的優格。

布雷曼提到，這項論點是依據 2014 年哈佛大學公共衛生學院（Harvard School of Public Health）的一項研究，該研究顯示優格攝取量與二型糖尿病風險成反比。向 FDA 提交的申請中，達能引用了 32 項研究來支持此一論點。她說明，這些研究並未點出原因，推測可能與優格中的活性菌有關。

然而，研究雖顯示含糖優格同樣有助降低患病風險，FDA 卻不乏擔憂，認為摻了大量糖的優格，只會徒增熱量，建議業者在高糖優格產品上，斟酌使用這行銷用語。

FDA 過去也曾批准其他食品有助健康的宣傳用語，如蔓越莓汁有助降低尿道炎復發機率，全榖食物有助控制糖尿病等等。
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