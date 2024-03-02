不只清糞便 聖母峰登山客需裝追蹤晶片以便搜救

聖母峰是登山者的夢想殿堂也是噩夢，登頂之路屍骨累累。在2024年的攀登季來臨前，尼泊爾當局宣布一項新要求，所有登山者必須在途中租用及使用追蹤晶片，以便搜救行動。

位於中國與尼泊爾交界的世界第一高峰聖母峰，海拔 8848.86 公尺，是許多登山客的心之所向。然而壯麗無邊的美景卻是步步殺機，登頂死亡率近 9%，迄今僅有約 4800 人登頂成功，超過 200 罹難者的遺體就散佈在登頂之路上，甚至成為路徑指標，可見其凶險。

CNN報導，尼泊爾旅遊部主任古隆（Rakesh Gurung）說明，尼泊爾政府要求登山者每人支付 10 至 15 美元租用晶片，晶片將縫在登山者的外套裡，「一旦發生意外，這將縮短搜救時間。」當登山者返回，需將晶片交還當局，讓下一個人使用。

這些追蹤晶片使用全球定位系統（GPS）與衛星共享信息，由「一個歐洲國家」製造，但古隆並未進一步揭露哪國或在哪家公司製造。

聖母峰可從北面及南面登頂，多數人選擇從尼泊爾一側攻克。登頂不僅考驗體力，也考驗錢包的深度，單人的登山許可證就需花費 1.1 萬美元。加上裝備、食物、氧氣、雪巴嚮導等費用，登頂費用高達 3.5 萬美元。去年，尼泊爾當局發放了創新高的 478 份登山許可證，然而經證實，其中有 12 人在登山途中死亡，另有 5 人宣告失蹤。

即便是在天況等情形良好，要在「世界屋脊」上進行救援也是相當危險的工作。去年一名雪巴人放棄登頂機會，在聖母峰的「死亡地帶」，耗費了 6 小時營救了一名馬來西亞籍的登山者。根據官員當時對路透社的說法，要在那個海拔高度下救人「幾乎是不可能的」。

近年來喜馬拉雅山商業登山盛行，新規定陸續被推出。上（2）月尼泊爾帕桑拉姆（Pasang Lhamu）自治市才宣布，登山客必須購買集便袋自行將排泄物帶下山。

相關閱讀：自己的糞便自己清 聖母峰登山客須自行將排泄物帶下山