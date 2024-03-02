法國女嬌客報到 台北動物園迎來極危物種「馬來虎」

台北市立動物園（Taipei Zoo）喜迎新住戶，兩隻從法國遠道而來的極度瀕危物種馬來虎，經兩天兩夜長途飛行，1 日抵達台灣，展開一個月的檢疫生活，最快 4 月才能亮相見客。

根據市立動物園，這兩隻皆為4歲的馬來虎（Panthera tigris jacksoni, Malayan Tiger）分別名為 Serikin 與 Shima，來自法國貓科動物園 Le Parc des Félins。

市立動物園 2018 年成為歐洲動物園暨水族館協會（EAZA）的一員，亦是東南亞動物園暨水族館協會（SEAZA）的核心成員，本次自法國引入兩隻雌性馬來虎，協助維持該物種域外安全族群數量、及遺傳多樣性，並串聯亞洲既有在地衛星族群，共同加入全球馬來虎域外保育計畫。

目前全球參與馬來虎域外保育計畫約計有 34 個機構，包含美國知名的聖地牙哥動物園、布朗克斯動物園及已與本園簽署保育合作備忘錄的休士頓動物園等。

動物園表示，為鼓勵更多鄰近馬來虎棲息地的東南亞動物園界一同加入馬來虎的保育計畫，特別透過北美動物園暨水族館協會（AZA）老虎物種存續計畫（The Tiger Species Survival Plan，SSP）協調人居中聯繫，爭取讓台北市立動物園參與，終於促成本次合作。

台北市立動物園目前僅存一隻老齡孟加拉虎，2022 年開始與 EAZA 共同支持野貓保育聯盟（WildCats Conservation Alliance），整合域內及域外的野生動物保育計畫。馬來虎域外保育計畫將透過解說教育活動，拉近遊客與野生動物之間的關係，以共同翻轉物種瀕危趨勢（Reverse the Red）為行動目標。



極危物種「馬來虎」從法國來到新家台北動物園（圖／台北動物園）