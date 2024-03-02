加薩瀕臨飢荒 不滿以色列行徑 美國總統拜登下令空投物資

加薩人道危機加劇，甚至傳出等待物資的巴勒斯坦人遭以色列士兵開槍事件，美國總統拜登（Joe Biden）1 日看不下去，斥責以國阻撓援助，下令美軍空投食物。

金融時報、路透社報導，拜登表示，針對加薩人道危機，美國必須作出更多努力，將加入友國行列，提供空投物資。美國也會設法開通海上通道，將大批物資送入加薩。

拜登承諾，會施壓以色列，加快物資卡車通關、開通更多路線。「沒有藉口。事實擺在眼前，涓滴援助對加薩根本不夠。」

拜登的宣告反映了美方對以色列及總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的不滿。這場報復哈瑪斯（Hamas）武裝分子的行動，牽連無辜，百姓遭難，加薩已成煉獄。前兩日才發生逾百名巴人爭搶食糧食時，遭到以軍射殺的事件，舉世譁然。

納坦雅胡堅不讓步的立場讓拜登感到相當頭疼。美方一再呼籲以軍必須有所節制，協助加薩難民。拜登稱，將持續推動六周停火協議，促以方釋囚、哈瑪斯釋放人質作為交換條件，望能在 3 月 10 日穆斯林開始齋戒月前達成停火。

法國、約旦、埃及、阿拉伯聯合大公國早已開始空投馳援，美國將於接下來幾天展開空投。白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）表示，空投將會持續，不會只是一次性的行動。

聯合國指出，難民已被逼到吃飼料、甚至仙人掌維生，醫院多的是死於脫水與營養不良的孩子，但要送入物資卻是難如登天。根據聯合國，加薩 200 萬人中，約有 57.6 萬人已在饑饉邊緣。

援助物資太少太慢，就算進到了加薩，也往往陷入混亂的搶奪情況。目前物資僅能從埃及口岸與一處以色列邊界進入，但以軍不時對人道車隊開火，巴勒斯坦警方也不願護航。



2024年3月1日，空投物資至加薩。（圖／路透Kosay Al Nemer）