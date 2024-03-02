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美國「超級星期二」搶1/3 代表權　拜登川普勢頭勁、海利背水一戰

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/02 11:58
美國超級星期二，民主黨現任總統拜登幾乎篤定獲得支持，共和黨前總統川普也勢不可擋。（圖／路透社　台灣英文新聞合成）

美國超級星期二，民主黨現任總統拜登幾乎篤定獲得支持，共和黨前總統川普也勢不可擋。（圖／路透社　台灣英文新聞合成）

美國 11 月總統大選，最重要的「超級星期二」將於 3 月 5 日登場，預計將有數百萬選民在美國本土的 15 個州以及屬地，進行總統初選與黨團會議投票，包攬約 3 分之 1 的黨內代表權。對於民主黨籍的拜登來說，參選之路幾可篤定，對共和黨的頑強挑戰者海利而言，是最後阻止川普的機會。

何為超級星期二？

超級星期二是美國最多州舉行總統初選與黨團會議的日子，也是初選的關鍵節點，讓民主黨與共和黨的候選人收集足夠的代表席次。兩黨的代表們將會在黨代會上代表該州，依照初選及黨團會議的結果，為提名人投票。

半島電視台指出，今年的超級星期二，將有 847 名共和黨代表參加競選，約佔36%。候選人至少需取得 2429 名代表中的 1215 名，才能獲得共和黨提名；民主黨則將於當日爭奪該黨 3979 民代表中的 1439 名。

哪些州將於超級星期二投票？

美國有 15 州將在 5 日投票，包括阿拉巴馬州、阿拉斯加州、阿肯色州、加利福尼亞州、麻薩諸塞州、明尼蘇達州、北卡羅萊納州、奧克拉荷馬州、田納西州、德克薩斯州、猶他州、佛蒙特州、維吉尼亞州，還有先前禁止川普被列上選票的科羅拉多州與緬因州。

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此外，美屬薩摩亞群島也將於當日舉行投票。在愛荷華州舉行的民主黨黨團會議將透過郵寄投票的方式進行，預計投票結果也將會在 5 日公布。

超級星期二為何重要？
超級星期二的重要性在於，各黨將分配約 3 分之 1 代表權來決定各自的總統候選人。若候選人在當天表現強勁，可謂對競選注入強心針，也有助造勢、獲得更多資金支持。反之，競選造勢活動也可能戛然而止。

維吉尼亞理工大學（Virginia Tech）政治學副教授朱維特（Caitlin Jewitt）向半島電視台表示，由於在多州同時舉行競選活動，候選人需要擁有充足資金、良好的組織以及知名度，才能在超級星期二中取得亮眼成績。明顯的領跑者通常會在當天勝出，而其他人會退出競選。

當前美國兩黨黨內競選情勢可謂一目瞭然。民主黨方面，現任總統拜登（Joe Biden）儘管被質疑高齡，但在黨內幾乎沒有遇到任何反對，基本可以確定將代表該黨角逐連任。

共和黨雖有兩位競爭者，前總統川普（Dnald Trump）一馬當先贏得數州初選；矢言奮戰到超級星期二的前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）此前並未能衝擊川普在黨內的勢頭，恐將黯淡收場。

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美國總統大選
超級星期二
海利
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更新時間 : 2024-03-02 18:29 GMT+08:00

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