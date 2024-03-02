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【更新】總統府憲兵自戕不治傳聞多 憲指部闢謠籲勿二次傷害

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By 李朝儀, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/02 09:57
總統府憲兵於 112 年國慶升旗儀式上執勤 （圖／中央社）

總統府憲兵於 112 年國慶升旗儀式上執勤 （圖／中央社）

更新時間：2024-03-02 09:57

總統府昨（１）晚發生 1 名憲兵舉槍自盡不治的憾事，今（2）日上午，憲指部出面闢謠，澄清網路謠傳古兵「被殺」等錯假訊息均非事實，呼籲勿散佈不實訊息，造成家屬二次傷害。

憲指部今日發布新聞稿指出，針對憲兵211營古姓士兵自我傷害案，單位已依「財務、家庭、健康、勤務、心理」等面向，針對肇因深入查證，網路謠傳古兵「被殺」等錯假訊息均非事實。

憲兵指揮部強調，全案現已進入司法調查階段，將全力配合檢方釐清肇因。呼籲民眾勿傳散不實臆測，避免影響司法調查，造成家屬二次傷害。

發布時間：2024-03-02 09:31

總統府昨（1）日晚間驚傳 1 名古姓憲兵飲彈自盡，醫護人員獲報前往現場急救，晚間 10 時 25 分宣告不治。憲指部表示，單位已責派幹部協助家屬處理相關事宜，後續並配合檢調釐清肇因。總統府對此不幸事件深表遺憾不捨，並已於第一時間向總統報告。

中央社報導，台北市警消昨晚間 9 時 40 分獲報前往總統府，搶救 1 名年約 20 歲、頭部有槍傷的男性，該員送醫前已無呼吸心跳。 軍方官員表示，該名憲兵晚間疑似心緒不穩舉槍自盡，由鄰哨立即回報並通報救護人員，救護人員判定該員已當場死亡。

憲指部於當日深夜11 時 10 分發布新聞稿說明，憲兵 211 營古姓上兵晚間 9 時 36 分執勤衛哨時，持槍自我傷害，已轉送中山馬偕醫院急救。憲指部稍晚後證實，經送醫院急救後，醫師於晚間 10 時 25 分，宣告不治。

憲指部表示，對此不幸事件深表遺憾與不捨，單位已責派幹部協助家屬處理相關事宜，後續並配合檢調釐清肇因；同時要求加強宣導尊重生命教育及心理輔導作為，以杜類案。

總統府發言人林聿禪晚間回應，對此不幸事件深表遺憾不捨，並已於第一時間向總統報告。憲兵 211 營正全力協助家屬處理相關事宜，後續並配合檢調釐清肇因，同時將加強宣導生命教育及心理輔導。

*珍愛生命，自殺非解決問題途徑。若需協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。
總統府
自殺
憲兵211營
憲兵指揮部

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