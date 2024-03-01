迎接寵愛女神月 凱撒飯店連鎖聯合推出餐飲住房優惠

迎接3月8日國際婦女節，凱撒飯店連鎖聯合旗下飯店台北凱撒、 板橋凱撒、墾丁凱撒、台北凱達及台北新板希爾頓共同響應，3月1 日至3月31日推出「寵愛女神月」餐飲住房優惠， 提倡女性理應犒賞自己作為調劑生活的最佳充電法， 活動包括自助餐廳凡女性用餐38折起、每位只要最低853元即可 無限享用各式美饌；中餐廳同桌用餐只要有女性賓客，即可以38元 加購熱門港式點心。為了迎合女性寵兒的感官饗受， 推出各式粉色甜點與手工港點，如娘子桂花凍、玫瑰花蝦餃、 女神菊花酥等，每份120元起。 住房活動優惠則推出各式主題專案，兩天一夜雙人3,800元起， 即可暢遊台北感受春暖花開的美好時節， 或是出遊來到南部墾丁享受海上帆船體驗， 詳情可洽凱撒飯店連鎖官網。

台北凱撒大飯店Checkers自助餐廳平日晚餐時段， 兩位女性同行用餐，第二位享38折優惠，每位原價1,197元、 折扣後等同每位只要859元起，每日限量38組； 王朝中餐廳用餐同桌只要有女性賓客，即可享38元加購原價165 元的熱門港點叉燒酥乙份。住房優惠推出「花現台北」專案活動， 平日兩人入住每晚3,800元起，贈送春季野餐盒乙份及連鎖咖啡 100元抵用券1張，連續入住再加贈台北雙層觀光巴士票2張， 預訂電話(02)2311-5151。

板橋凱撒大飯店蓮花泰式餐廳推出特調飲品買一送一， 拍照打卡分享於臉書再加贈泰式露楚限定甜點。另外住房優惠「 女王養成記」，入住每晚4,499元起，享自助式早餐2客及27 樓行政酒廊禮遇，每週三再推出「Lady’s Day」可免費體驗手作花藝或陶藝課程，詳情預訂可洽(02) 8953-8999。

台北凱達大飯店百宴自助餐廳的「女神同行」優惠活動， 祭出四人同行一人免費之優惠，平日午晚餐每人只要918元起， 臉書打卡贈送古早味彈珠汽水，消費滿3,000元還可參加抽獎活 動；家宴中餐廳凡女性用餐於臉書打卡即加贈招牌杏仁豆腐乙份。 住房部份則與MIT醫美技術研發高端護膚品牌「KOZI」 合作推出「寵愛」專案，平日每晚4,388元起， 可享隔日自助式早餐，再加贈價值1,680元的KOZI寵愛女人 套組乙份，含滋養復活精華、平衡保濕精華及訂製飾品盤， 詳情預訂可洽(02) 2306- 6777。

台北新板希爾頓酒店迎接女神到來， 悅市集自助餐廳於甜點餐檯供應多達七款粉系草莓甜點， 可愛繽紛令人愛不釋手，另外每週三及3月8日當天午晚餐期， 凡兩位女性用餐，原價每位1,188元，優惠可享第二位38折、 平均每人853元，或是同桌用餐只要有女性賓客即享整桌85折。 而青雅中餐廳限定期間推出手工港點，包含女神菊花酥、 娘子桂花凍、菊花炸春捲及玫瑰花蝦餃，每份120元起至280元 ，如同宮殿點心般的精緻造型必會成為來店打卡熱門點，預訂請洽( 02)2958-3000。

喜愛出遊享受陽光、沙灘和海水， 可以趁勢來到彷如置身於美麗異國島嶼的墾丁凱撒大飯店， 為歡慶女神月，發現西餐廳推出兩人同行用餐，第二位只要538元 ，原價每位1,188元；住房推出「舒活女王」專案活動， 兩人同行每位3,825元起，入住花園客房乙晚、 享活力自助早餐，再加贈雙人SPA療程或海上帆船體驗， 詳情預訂請洽(08)886-1888。