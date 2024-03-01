台灣生育年齡推遲 頭一胎平均年齡31歲

我國生育年齡愈來愈晚，生第一胎的年齡已拖至 31.43 歲，國民健康署提醒民眾把握生育黃金期，降低孕程風險。

根據內政部戶政司 2022 年資料，國內女性生育第一胎的平均年齡為 31.43 歲，較 10 年前延後 1.32 歲。此外，2022 年生育年齡為 35 歲以上之女性 44,583 人，占總體生育女性 3 成（32.44%）。

國健署提醒，為了母子健康，建議把握生育黃金期，即女性 25 至 35 歲、男性 40 歲前。

國健署表示，隨著社會變遷及教育年數增加，國人婚育觀念改變，晚婚遲育現象也日趨普遍，準媽媽們孕程及生產風險也隨之增加。高齡孕婦發生不孕、流產、早產機率較高，在懷孕期間罹患妊娠高血壓、子癲前症、妊娠糖尿病等高危險妊娠合併症的風險也會增加，且腹中胎兒出現低出生體重、染色體異常或其他先天缺陷的機率也較高。

國健署補助 34 歲以上孕婦，及本人或配偶罹患或家族有遺傳性疾病、曾生育過異常兒、孕婦血清篩檢疑似染色體異常之危險機率大於 1/270、經超音波篩檢胎兒可能有異常，或胎兒疑似基因疾病的高危險群孕媽咪們產前遺傳診斷。

國健署亦提供 5,000 元的產前遺傳診斷檢查（羊膜穿刺）補助。若為低收入戶或優生保健資源不足地區的民眾，另減免採檢費用 3,500 元。懷孕婦女除了於產檢時，可詢問婦產科醫師相關遺傳生育問題外，若有近一步的遺傳生育疑問，可經由國民健康署公告之「遺傳諮詢中心」，洽詢產前遺傳診斷檢查。

羊膜腔穿刺檢查是透過超音波引導下細針抽取羊水，藉由羊水中胎兒細胞的培養，可檢查胎兒的染色體是否異常，建議在妊娠 16 週以後做檢查。