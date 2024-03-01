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台北老爺酒店 臻藏北海道‧海の慶典 正宗極上旨味

By 台灣英文新聞
2024/03/01 19:59
台北老爺酒店「臻藏北海道‧海の慶典」活動（圖／台北老爺酒店）
台北老爺酒店「臻藏北海道‧海の慶典」活動（圖／台北老爺酒店）

台北老爺酒店「臻藏北海道‧海の慶典」活動（圖／台北老爺酒店）

台北老爺酒店「臻藏北海道‧海の慶典」活動（圖／台北老爺酒店）

品嚐正宗的北海道美味餐點現在免出國。台北老爺酒店自2024年3月1日起至6月底止，攜手札幌JR Tower日航酒店及北海道漁業協同組合連合會推出「臻藏北海道‧海の慶典」活動，直接把當地的多樣特色食材直送中山日本料理廳，將饕客喜愛的干貝、鱈場蟹、海膽及和牛等一系列好料幻化成限定套餐，獻上北海道最引以為傲的美味。「北海道節特選會席」套餐每客3,880元加一成服務費，凡點此套餐還能參加抽獎活動，獎品有日本航空台北至北海道來回機票、札幌JR Tower日航酒店及礁溪老爺酒店住宿券，另外還有午間限定的「北海道名物御膳」套餐每客1,680元加一成服務費與單點品項可供選擇。

受惠於地理環境與氣候因素，北海道是日本境內有名的美食集散地。此次台北老爺酒店舉辦的「臻藏北海道‧海の慶典」活動，所有當地食材皆由北海道漁業協同組合連合會直送來台，漁會積極與北海道各地的漁民合作社合作，從源頭把關，穩定供應安全、安心的北海道海鮮。另一個合作夥伴札幌JR Tower日航酒店是位處北海道最高大樓地標的五星級飯店，裡面規劃的餐廳亦深受北海道眾多美食家青睞，並且充分利地下深1,000公尺湧出的天然溫泉，在22樓設有天然溫泉風呂，泡湯時還能從高空欣賞札幌的無敵夜景，打造出沉穩又寧靜舒適的空間。

再者，協辦單位日本航空是日本的國家航空公司，同時為寰宇一家成員之一。截至2022年為日本規模最大的航空公司，目前與全日空並列為日本兩大航空公司。2018年獲Skytrax評為「五星級航空公司」，2019年、2021年及2023年於全球航空公司獎中獲選旅客評選的全球最佳經濟艙。台北老爺酒店這次特別集合日本三大公司，共同創造出驚豔的北海道家鄉味，同時也能深深感受到獨特的北海道「食」文化。

任職札幌JR Tower日航酒店的上原貴幸料理長是道地的北海道人，長達32年的工作期間，曾於2005年和2019年分別榮獲北海道廚師協會技能競賽日本料理部門銅賞及銀賞獎項，擅長以在地食材、調味料及道地烹飪手法，完整傳遞北海道餐點特色。此次的「臻藏北海道‧海の慶典」，上原料理長以「來自北海道的陸地和海洋祝福」為主題，創造出令人賞心悅目的菜餚，如今大家想要品嚐到最正宗的北海道料理，無須遠赴他地，直接可以在中山日本料理廳享用到日式款待的精神。

由上原貴幸料理長精心規劃的「北海道節特選會席」套餐，匯集鮮美的北海道海膽、帆立貝、鱈場蟹等時令食材入菜，完整表現日式精髓。作為餐前酒的北海道純米吟釀以其溫順的口感喚醒味蕾，前菜是用三款精緻開胃菜揭開序幕，分別是取自魟魚的魚鰭部位煮出膠質後調味放入冰箱冷藏的「魟魚煮凍」，曬乾的昆布、鰊魚卵和汆燙花枝切絲攪拌而成「松前拌花枝」，以及用北海道牛奶混合鮮奶油慢火熬煮攪拌的「牛奶豆腐」，都是北海道料亭常見的小菜。

接下來的生食則嚴選來自北海道的海鮮，包括牡丹蝦、喜知次燒霜、比目魚、中油鮪、毛蟹，賦予更多的層次感卻又不損其風味；食用完生魚片後的下一道溫物「石狩鍋風小鍋」是一道來自北海道石狩鎮的漁民菜餚，以味噌為基礎，放入鮭魚、干貝、手工蟹肉丸以及水菜、洋蔥等蔬菜煮物，湯頭清爽又暖胃；「松葉蟹與紫蘇葉海膽天婦羅」則選用北海道松葉蟹，以及新鮮紫蘇葉包覆海膽，再裹上輕薄麵衣入鍋現炸，多道工序鎖住海膽鮮甜味，保持精美賣相。

主餐燒物主打北海道和牛與鱈場蟹的海陸雙主菜，牛肉慢烤達七分熟度，用馬鈴薯與蘆筍作為配菜提升風味，並附有和風醬、岩鹽、山葵帶來不同的味覺體驗。食事為經典的握壽司三貫組合，分別使用海膽、醬漬鮭魚卵、青甘魚宣告著新鮮的原味。最後提供手工自製的「北海道慕斯」畫下完美句點，這道甜點選用北海道鮮乳製作成的鮮奶油和北海道乳酪攪拌均勻後，放置冰箱冷藏一晚至成型，取出凝固的慕斯倒扣入杯中，再於上方放置酥炸鮭魚片，創造多變的鹹甜風味。此外，凡選購指定「北海道節特選會席」套餐還能抽日本航空台北至北海道來回機票、JR TOWER札幌日航酒店三天兩夜及礁溪老爺酒店平日一泊二食住宿券，有機會再大吃大玩一波。

午間限定的「北海道名物御膳」套餐，除了有「炙燒干貝佐草莓」、「鱈場蟹蒸蛋」、「奶油烤秋鮭」、「石狩味噌湯」，重頭戲「鮭魚卵丼飯」嚴選來自北海道的鮭魚卵，顆顆晶瑩剔透鋪滿在白飯上，讓飯的味道更上一層樓，就連口感也昇華。另外還有單點菜單可供選擇，品項也提供有「鮭魚卵丼飯」和「北海道海鮮鍋」，讓消費者一次嚐盡多款難得的北海道料理，沉沁北國美食之旅。

訂位電話：(02)2542-3266 轉 中山日本料理廳

更新時間 : 2024-03-01 21:55 GMT+08:00

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