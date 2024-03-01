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送走黃色小鴨迎紅球 RedBall紅球計畫3/29-4/7降臨台南

By 文化組, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/01 19:26
紅球臺南 RedBall Tainan宣傳海報（圖／紅球台南IG）

紅球臺南 RedBall Tainan宣傳海報（圖／紅球台南IG）

由美國藝術家 Kurt Perschke 發起的「紅球計畫 RedBall Project」，將於年 3 月 29 日起至 4 月 7 日止，連續十天在台南各大景點與民眾見面。

根據台南市政府文化局，紅球計畫自 2001 年發起，迄今遊歷全球 40 多個知名城市，在全球颳起一陣紅球旋風，是國際媒體鏡頭競逐的焦點，也是世界為期最長的街頭藝術行動。

在台南迎接建城 400 年的重要時刻，「紅球台南」以「視覺溝通 x 體驗營造 x 藝術跨界」的多元面向呈現台南與世界交陪的方法，也期待全國民眾可以跟著紅球走進台南的巷弄與古蹟，細細品味南市的迷人之處。

文化局介紹，紅球在每座城市只會展出一次，因此，「紅球台南」將是空前絕後，僅此一次。在十天展期中，藝術家分別會帶著紅球移動到十個不同的展出地點為紅球充氣，上午 9 點開始充氣至傍晚 6 點撤展，整個行動本身即是藝術本身。

藝術家親自探訪並挑選的十處展出地點，共同回應著影響台南發展的重要水文地景，如昔日的海岸沙丘區、文元溪流域、德慶溪流域、福安坑溪流域、竹溪流域及五條港和運河區域。

市府賣了個關子，目前僅先公布安平古堡、接官亭、國立成功大學未來館及河樂廣場等 4 個地點，欲知後續展場，請追蹤「紅球台南 RedBall Tainan」臉書、IG 及 Line 官方帳號：@redballtainan2024。

除了紅球台南的街頭展出，還有紅球臺南│瑞波波的歷史街區策展行動平行展、街頭塗鴉、舊城牆導覽等活動，讓來自各地、不同年齡層的民眾對台南這塊土地的自然人文歷史有更多認識。

策展人黃若珣表示，由於本次展覽地點分布於台南各地，因此紅球台南也與共享騎乘的 Goshare 合作，鼓勵民眾用更環保永續的方式追紅球。在住宿方面，台南晶英酒店及捷絲旅台南虎山館也將推出由紅球藝術家 Kurt Perschke 親自參與設計，期間限定的「紅球主題房」，來訪民眾可沉浸於紅球體驗，獲得紅球相關主題紀念品。

活動資訊將陸續露出，有興趣的民眾可透過臉書粉專、LINE官方帳號 @redballtainan2024，持續關注紅球移動路徑。

【紅球臺南 RedBall Tainan】

展出時間：2024.03.29 - 04.07（11:00 - 18:00）
展出地點將陸續於 FB、IG、Line官方帳號公告。
FBIG 搜尋「紅球台南 RedBall Tainan」
Line 官方帳號：@redballtainan2024

【紅球臺南|瑞波波 歷史街區策展行動平行展 】

展出時間：2024.03.27 - 04.10（9:00 - 17:00）
展出地點：國立成功大學未來館二樓
紅球
台南
RedBall
Kurt Perschke

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更新時間 : 2024-03-01 21:55 GMT+08:00

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