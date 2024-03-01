Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 財經

印度也有晶片野望 三座晶圓廠2024年開工

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/01 18:21
印度也有晶片野望 三座晶圓廠2024年開工

科技強權一個個擴增晶片投資計畫，印度豈能坐視，已批准了三件投資總額達 150 億美元的晶圓廠建廠計畫，野心勃勃要成為下一個晶片重鎮。

CNBC 報導，印度政府 2 月 29 日表示，印度在晶片設計已有長足發展，將以此為基礎，投入晶片製造產業，發展先進封裝技術。印度欲跟隨台灣、美國、南韓等晶片大國的腳步，在晶片市場佔有一席之地，為此正向外國企業招手，在當地投資設廠。

印度塔塔電子（Tata Electronics）與台灣晶圓代工廠力積電（PSMC）將在古吉拉特邦（Gujarat）多雷拉（Dholera）興 110 美元晶圓廠，主要採 28 奈米技術，用於汽車、消費性電子、與國防產業。

塔塔半導體組裝公司（Tata Semiconductor Assembly）與 Test Pvt Ltd 將在阿薩姆邦（Assam）馬里岡（Morigaon）設立第二座廠，投資金額為 32.6 億美元，主攻國產先進半導體封裝技術，如覆晶（flip chip）技術，用於汽車、電動車、消費性電子產品零件等。

印度跨國集團 CG Power 則將攜手日本瑞薩電子（Renesas Electronics Corporation）、泰國 Stars Microelectronics ，在古吉拉特邦薩納恩德（Sanand）設立第三座廠，投資金額 10 億美元，生產晶片將用於消費性、汽車、能源產業等。

三廠均會於未來百日內開工。印度去年6月也批准了半導體大廠美國美光（Micron）在古吉拉特邦薩納恩德的建廠計畫。根據印度政府，這些投資案將創造 2 萬個先進技術就業機會，以及 6 萬個相關工作。
印度
晶圓
晶片

相關新聞

台積電熊本廠開幕典禮　張忠謀稱為日本半導體帶來復興　首相岸田文雄支持興建二廠
台積電熊本廠開幕典禮　張忠謀稱為日本半導體帶來復興　首相岸田文雄支持興建二廠
2024/02/24 17:10
傳印度人遭騙到俄羅斯參戰　當局：正與俄國當局聯繫
傳印度人遭騙到俄羅斯參戰　當局：正與俄國當局聯繫
2024/02/24 14:26
熊本設廠掀投資熱 台積電可望為日本帶來20兆日圓效益
熊本設廠掀投資熱 台積電可望為日本帶來20兆日圓效益
2024/02/23 20:53
不讓台積電、三星專美於前 英特爾搶下微軟1.8奈米晶片訂單 拚1.4奈米技術
不讓台積電、三星專美於前 英特爾搶下微軟1.8奈米晶片訂單 拚1.4奈米技術
2024/02/22 10:06
印度移工要來了！台印視訊簽署MOU 開放行業、人數由台灣決定 絕無大量引進10萬人
印度移工要來了！台印視訊簽署MOU 開放行業、人數由台灣決定 絕無大量引進10萬人
2024/02/17 09:28

更新時間 : 2024-03-01 21:55 GMT+08:00

最受歡迎

2024企業最愛大學評價調查　成大、北科、臺科、臺大、清大奪企業最愛大學生前五強
2024企業最愛大學評價調查　成大、北科、臺科、臺大、清大奪企業最愛大學生前五強
爆國內麻疹首起群聚 出疹前後4天具傳染力 個案曾去過桃機和中和吃米粉湯
爆國內麻疹首起群聚 出疹前後4天具傳染力 個案曾去過桃機和中和吃米粉湯
新北三重福隆路工地湧水 鄰樓傾斜逾百居民撤離
新北三重福隆路工地湧水 鄰樓傾斜逾百居民撤離
台灣西南部地牛翻身 嘉義規模4.9地震最大震度4級
台灣西南部地牛翻身 嘉義規模4.9地震最大震度4級
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國2023年底前禁娛樂用大麻
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國2023年底前禁娛樂用大麻
電影「流麻溝十五號」228起免費看　講述白色恐怖時期女性政治犯故事
電影「流麻溝十五號」228起免費看　講述白色恐怖時期女性政治犯故事
南韓人氣大貓熊「福寶」將於4月出發中國　於愛寶樂園上班時間只到3月初
南韓人氣大貓熊「福寶」將於4月出發中國　於愛寶樂園上班時間只到3月初
國內逾44%育齡婦女缺乏維生素D 醫：恐影響胎兒骨骼及牙齒發育
國內逾44%育齡婦女缺乏維生素D 醫：恐影響胎兒骨骼及牙齒發育
【多參考一個意見】人力銀行「2024企業最愛大學調查」成大居公立榜首、淡江奪私校冠軍
【多參考一個意見】人力銀行「2024企業最愛大學調查」成大居公立榜首、淡江奪私校冠軍
牙痛竟是感冒引發！原因為何？該怎麼緩解？QA一次看
牙痛竟是感冒引發！原因為何？該怎麼緩解？QA一次看