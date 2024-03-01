印度也有晶片野望 三座晶圓廠2024年開工

科技強權一個個擴增晶片投資計畫，印度豈能坐視，已批准了三件投資總額達 150 億美元的晶圓廠建廠計畫，野心勃勃要成為下一個晶片重鎮。

CNBC 報導，印度政府 2 月 29 日表示，印度在晶片設計已有長足發展，將以此為基礎，投入晶片製造產業，發展先進封裝技術。印度欲跟隨台灣、美國、南韓等晶片大國的腳步，在晶片市場佔有一席之地，為此正向外國企業招手，在當地投資設廠。

印度塔塔電子（Tata Electronics）與台灣晶圓代工廠力積電（PSMC）將在古吉拉特邦（Gujarat）多雷拉（Dholera）興 110 美元晶圓廠，主要採 28 奈米技術，用於汽車、消費性電子、與國防產業。

塔塔半導體組裝公司（Tata Semiconductor Assembly）與 Test Pvt Ltd 將在阿薩姆邦（Assam）馬里岡（Morigaon）設立第二座廠，投資金額為 32.6 億美元，主攻國產先進半導體封裝技術，如覆晶（flip chip）技術，用於汽車、電動車、消費性電子產品零件等。

印度跨國集團 CG Power 則將攜手日本瑞薩電子（Renesas Electronics Corporation）、泰國 Stars Microelectronics ，在古吉拉特邦薩納恩德（Sanand）設立第三座廠，投資金額 10 億美元，生產晶片將用於消費性、汽車、能源產業等。

三廠均會於未來百日內開工。印度去年6月也批准了半導體大廠美國美光（Micron）在古吉拉特邦薩納恩德的建廠計畫。根據印度政府，這些投資案將創造 2 萬個先進技術就業機會，以及 6 萬個相關工作。