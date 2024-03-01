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川普數度拖延開庭 美最高法院拖延豁免案遭批助攻

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/01 18:14
川普拖延之術是否奏效，法院攻防仍有好戲可看。（圖／路透社 Sam Wolfe）

川普拖延之術是否奏效，法院攻防仍有好戲可看。（圖／路透社 Sam Wolfe）

川普挾 4 起刑事指控，重返白宮之路勢頭不減，並又一次向聯邦法官提出，應推遲扣留機密文件案的開庭日期，聲稱審判不應在 2025 年前倉促執行，那是試圖破壞其競選總統的政治操作。法律專家則預測，最高法院大法官最快會在 5 月做出裁決，川普主張享有刑事豁免將會被駁回。

川普被起訴的 4 起刑事案件之一，是當局在其2021年卸任後，在他位於佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）的私人宅邸搜出機敏國安文件，而川普及其同夥一再說謊、滅證，阻撓當局重新取得文件。

負責此案的特別檢察官史密斯（Jack Smith）於週四提出的文件中向美國地方法官甘農（Aileen Cannon）主張，川普及其私人助理諾塔（Walt Nauta）、海湖俱樂部（Carlos De Oliveira）房地產經理奧里維拉 ３ 人應於 7 月 8 日出庭受審。這樣的時間安排幾乎能確保，判決在 11 月 5 日總統大選前出爐。

衛報報導，美國前總統川普（Donald Trump）的律師 29 日就扣留機密文件案，向法官提出延遲開庭日期，認為審判不應於今（2024）年舉行，主張他將不會獲得公平的審判，檢方這是在破壞他如火如荼的總統競選。在甘農的要求下，川普方提出兩個開庭日期，川普本人與奧里維拉於 8 月 12 日受審，諾塔（Walt Nauta）則是 9 月 9 日。

川普為拖延、擺脫 4 項刑事指控無所不用其極，包括主張其採取行動時為美國總統，向美國最高法院提出刑事豁免權案。 路透社引述法律專家說法指出，美國最高法院似乎有可能駁回川普提出的刑事豁免權主張，然而，最高法院決定花上幾個月來處理該案，在4月下旬前步會就此問題進行辯論，這局面可能進一步拖延一場重大刑事審判，從而助川普重返白宮。

一些法律專家批評最高法院（其中保守派大法官中還有3 名為川普所任命）的不當拖延。認為大法官需要在 6 月 1 日前做出裁決，以便流出足夠的時間讓川普在大選之日前結束審判。

密西根大學法學教授利特曼（Leah Litman）指出，大法官本可按照特別檢察官史密斯的要求，制定更積極的時程表，且主張有豁免權也很離譜，如果大法官想做出裁決，文件就可駁回川普的主張。利特曼預測，大法官最快會在 5 月做出裁決，川普的豁免主張會被駁回。
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