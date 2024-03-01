一生一次稱霸全市！全國最大國中技藝競賽 千名爭奪最強國中生寶座

新北巿國中技藝競賽今(1)日起開跑至7日，共有13職群35項主題競賽，學科試題委請臺灣師範大學專業教授命題，術科於新北高工等15校陸續登場，由全市80所國中超過5,000學生中精挑細選，從初賽到培訓，選出超過1,500位技藝優異好手進行頂尖對決，競爭最強國中生寶座，本競賽只有國三學生可以參賽，因此一生只有一次機會，稱霸全市。
教育局表示，各技藝領域的頂尖好手，如同該領域的資優生，透過競賽除了給予展能舞台，更能為學生面臨未來升學選擇最重要的適性探索階段，因此新北市每年投資超過6,000萬元，提供技藝優異學生完善課程，並盛大辦理最頂尖的技藝競賽，包含機械、動力機械、電機與電子、餐旅、家政、食品、商業與管理、設計、土木與建築、農業、海事、藝術、醫護等13職群35個競賽主題。競賽內容與時俱進，從110學年度增加醫護群婦兒保健主題、111學年度對接技能競賽，新增農業群花藝主題，今(112)學年度更新增設計群陶藝主題，讓不同領域技藝優異的生盡情展現專業及自信。
新北市國中技藝競賽除了鼓勵孩子試探之外，更規劃培訓機制對接到全國青少年技能競賽，鼓勵志向確立、具有濃厚興趣及天分的技藝優異孩子，透過完整規畫培育，能在該領域中持續精進，成為頂尖人才。
最頂尖的國中技藝競賽聚集全市各校的專業領域優異的學子，同時也展現立志動人的故事，安溪國中九年級重度聽障的鄭宇辰，雖然戴上電子耳溝通上比同儕更困難，卻對資訊電子類情有獨鐘，在小學時就發現自己對電機電子類有興趣，進入國中後因參加職業試探而更了解工業類科的內容，尤其對室內配線特別感興趣，希望能夠深入學習，除了每天中午到資訊組去當小志工，學習拆卸電腦硬體，九年級參加技藝資優教育班，每週二智光商工陳彥銘老師手把手的教導，讓宇辰在實際操作中更有信心，雖然是聽障生但不畏先天限制，透過不斷反覆練習，完善自己的技能，以追求卓越的態度投入3月份的競賽。
安溪國中校長池旭臺表示，鄭宇辰同學展現的濃厚興趣，在面對各種生活挑戰或學習壓力時，始終保持著冷靜和全力以赴的態度，令師長們都佩服不己。
承辦餐旅及家政職群術科競賽的莊敬工家校長林淑貴則表示，飲料調製主題考場為了閱讀及學習障礙的學生提供兩間獨立考場，除延長作答時間並有特教老師提供報讀服務。
教育局補充，新北市技藝競賽中獲獎的學生，可在新北市高級中等學校特色招生專業群科甄選入學獲得加分，同時在技優甄審、實用技能學程等入學管道取得相關積分或優先分發入學的條件，大幅增加學生進入志願學校的機會。新北更有全國唯一頂尖人才永續獎學金，凡競賽前三名且就讀新北市的好手，每人1萬元獎金，進入技高後，更可持續參加全國首創的金手培訓計畫，往全國技能競賽、亞洲技能競賽到國際技能競賽邁進，為自己爭取更高榮耀。
安溪國中鄭宇辰同學。（圖／新北市教育局）
鶯歌商工陶藝主題(學生練習照)。（圖／新北市教育局）