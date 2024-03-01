一生一次稱霸全市！全國最大國中技藝競賽 千名爭奪最強國中生寶座

新北巿國中技藝競賽今(1)日起開跑至7日，共有1 3職群35項主題競賽，學科試題委請臺灣師範大學專業教授命題， 術科於新北高工等15校陸續登場，由全市80所國中超過5, 000學生中精挑細選，從初賽到培訓，選出超過1,500位技藝 優異好手進行頂尖對決，競爭最強國中生寶座，本競賽只有國三學生 可以參賽，因此一生只有一次機會，稱霸全市。

教育局表示，各技藝領域的頂尖好手，如同該領域的資優生， 透過競賽除了給予展能舞台， 更能為學生面臨未來升學選擇最重要的適性探索階段， 因此新北市每年投資超過6,000萬元， 提供技藝優異學生完善課程，並盛大辦理最頂尖的技藝競賽，包含機 械、動力機械、電機與電子、餐旅、家政、食品、商業與管理、 設計、土木與建築、農業、海事、藝術、醫護等13職群35個競賽 主題。競賽內容與時俱進，從110學年度增加醫護群婦兒保健主題 、111學年度對接技能競賽，新增農業群花藝主題，今(112) 學年度更新增設計群陶藝主題， 讓不同領域技藝優異的生盡情展現專業及自信。

新北市國中技藝競賽除了鼓勵孩子試探之外， 更規劃培訓機制對接到全國青少年技能競賽，鼓勵志向確立、 具有濃厚興趣及天分的技藝優異孩子，透過完整規畫培育， 能在該領域中持續精進，成為頂尖人才。

最頂尖的國中技藝競賽聚集全市各校的專業領域優異的學子， 同時也展現立志動人的故事，安溪國中九年級重度聽障的鄭宇辰， 雖然戴上電子耳溝通上比同儕更困難，卻對資訊電子類情有獨鐘， 在小學時就發現自己對電機電子類有興趣，進入國中後因參加職業試 探而更了解工業類科的內容，尤其對室內配線特別感興趣， 希望能夠深入學習，除了每天中午到資訊組去當小志工， 學習拆卸電腦硬體，九年級參加技藝資優教育班， 每週二智光商工陳彥銘老師手把手的教導， 讓宇辰在實際操作中更有信心，雖然是聽障生但不畏先天限制， 透過不斷反覆練習，完善自己的技能，以追求卓越的態度投入3月份 的競賽。

安溪國中校長池旭臺表示，鄭宇辰同學展現的濃厚興趣， 在面對各種生活挑戰或學習壓力時， 始終保持著冷靜和全力以赴的態度，令師長們都佩服不己。

承辦餐旅及家政職群術科競賽的莊敬工家校長林淑貴則表示， 飲料調製主題考場為了閱讀及學習障礙的學生提供兩間獨立考場， 除延長作答時間並有特教老師提供報讀服務。

教育局補充，新北市技藝競賽中獲獎的學生， 可在新北市高級中等學校特色招生專業群科甄選入學獲得加分， 同時在技優甄審、 實用技能學程等入學管道取得相關積分或優先分發入學的條件， 大幅增加學生進入志願學校的機會。 新北更有全國唯一頂尖人才永續獎學金， 凡競賽前三名且就讀新北市的好手，每人1萬元獎金，進入技高後， 更可持續參加全國首創的金手培訓計畫，往全國技能競賽、 亞洲技能競賽到國際技能競賽邁進，為自己爭取更高榮耀。

安溪國中鄭宇辰同學。（圖／新北市教育局）

鶯歌商工陶藝主題(學生練習照)。（圖／新北市教育局）