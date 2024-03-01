慶祝發卡200萬張！富邦J卡加碼推旅遊通路6%回饋

國人疫後出國旅遊升溫，其中又以日韓兩國最受歡迎，
台北富邦銀行表示，富邦J卡提供豐富多元的日韓旅遊有感回饋，
富邦J卡為慶祝發卡破200萬張，特別推出多重加碼活動，自3/
在國內消費部分，富邦J卡也持續與多元通路合作提供各式回饋，
迎接新春新氣象，富邦J卡也在2024年全新推出限量J Cash櫻花卡面，配合新卡上市及歡慶富邦J卡突破200萬卡，
※刷卡活動詳情及注意事項請參閱北富銀官網：https://
※富邦J卡線上申辦網址：https://ebank.
※謹慎理財信用無價，信用卡循環年利率2.21%~15%。
【參考資料】
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活動項目
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活動時間/內容
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日韓當地消費最高6%
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113/1/1-113/6/30
日韓當地消費最高6%
※6%=日韓3%無上限+活動加碼3%
※加碼上限600元/季，限登錄20,000名/季
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日韓遊樂園最高10%
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113/1/1-113/6/30
日韓指定遊樂園最高10%
※10%=日韓當地消費最高6%+活動加碼4%
※加碼上限200元/季，限登錄3,750名/季
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日韓便利商店最高10%
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113/1/1-113/6/30
日韓指定便利商店最高10%
※上限200元/季，限登錄5,000名/季
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日韓藥妝店最高10%
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113/1/1-113/6/30
日韓指定藥妝店最高10%
※上限200元/季，限登錄3,750名/季
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日本交通卡最高10%
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113/1/1-113/6/30
日本交通卡儲值最高10%
※上限200元/季，限登錄5,000名/季
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Wi-Ho!特樂通最高25%
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113/1/1-113/6/30
Wi-Ho!特樂通官網最高25%，租借WiFiBOX分享器享
※25%=國內一般消費1%+活動加碼24%
※加碼上限200元/季，限登錄1,000名/季
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Klook日韓全商品最高85折
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113/1/1-113/6/30
Klook購買日韓全商品，結帳時輸入指定優惠碼，享最高85折
【每週六最高85折】
優惠一：每週六享日韓全商品滿4,000元折600元(每週限量
優惠二：使用優惠一結帳完畢後，即享有全站滿2,000元折15
【天天最高93折】
優惠一：日韓全商品滿4,000元折300元(每月限量675組
優惠二：使用優惠一結帳完畢後，即享有全站滿2,000元折10
※指定優惠碼數量有限、換完為止，部分商品不適用
※每一優惠碼每人每月/每週限用一次
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GU網路商店最高10%
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113/1/1-113/6/30
GU網路商店LINE Pay綁定J卡滿額最高10%回饋
※10%=國內一般消費1%+活動加碼9%
※加碼單筆回饋上限150點，贈完為止
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天天LINE Pay日最高6%
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113/1/1-113/3/31
週一至週日LINE Pay綁定J卡"天天LINE Pay好賺點"指定活動店家消費享最高6%
※6%=麥當勞餐廳/歡樂送滿額享3%+國內一般消費1%+活動
※加碼單筆回饋上限10點，每月每帳號回饋上限100點，
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指定航空/旅行社最高6%
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113/3/1-113/6/30
指定航空/旅行社且綁定本行帳戶自動扣繳信用卡費享最高6%
※限登錄3,000名、每次回饋上限500元/戶
※航空：中華航空、長榮航空、星宇航空、台灣虎航
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易遊網春季旅展
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113/3/4-113/3/11
易遊網全站商品滿3,000元送100元超商電子禮券
※限量1,000份，每人限兌換一次，部分商品不適用
※可再領取限量350元滿額折價券
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櫻花卡新戶禮滿額送機接
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113/1/2-113/6/30
新戶申辦J Cash櫻花卡且於核卡後30天內刷卡購買國際航線機票或支付國
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新戶禮
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113/1/1-113/6/30
新戶申辦J卡正卡並設定本行帳戶自動扣繳信用卡費，核卡後90天
※2%=國內一般消費1%+活動加碼1%，每戶回饋上限500元