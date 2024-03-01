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慶祝發卡200萬張！富邦J卡加碼推旅遊通路6%回饋

日韓當地消費最高6%回饋 藥妝、遊樂園享最高10%回饋，J Cash櫻花卡全新發行 新戶滿額再享免費機場接送

By 台灣英文新聞
2024/03/01 17:25
(圖／富邦金控）

(圖／富邦金控）

國人疫後出國旅遊升溫，其中又以日韓兩國最受歡迎，主打日韓旅遊優惠的富邦J卡也在春節旅遊潮帶動下，於2月正式達成發卡200萬張的里程碑。為感謝卡友熱情支持，富邦J卡推出多重旅遊回饋，3月起在指定航空公司及旅行社消費最高可享6%回饋，到日韓當地指定藥妝店、遊樂園、便利商店購物或儲值日本交通卡，最高可享10%回饋。此外，富邦J卡還推出限量J Cash櫻花卡面，新戶申辦再享回饋加碼及滿額免費機場接送，讓旅程更加美好便利。

台北富邦銀行表示，富邦J卡提供豐富多元的日韓旅遊有感回饋，上市以來就備受出國客群喜愛，今年1月日本地區簽帳金額較去年同期成長近4成，消費人數成長達5成；韓國地區消費人數及金額則呈倍數大幅成長。同時，截至2月發卡量更突破200萬張，顯見日韓旅遊熱度持續不減，而J卡更是成為國人日韓旅行首選信用卡。展望2024年，富邦J卡將持續深耕日韓市場，提供豐富實用的旅行回饋，包括日韓消費享3%無上限回饋及當地刷卡3%限量加碼回饋，到日韓當地精選通路如遊樂園、便利商店、藥妝店消費或使用日本交通卡儲值，還可再享4%限量加碼回饋，合計最高可獲得10%回饋，為卡友提供愉快的旅遊體驗。

富邦J卡為慶祝發卡破200萬張，特別推出多重加碼活動，自3/1起至6/30到中華航空、長榮航空、星宇航空、台灣虎航，或到易遊網、可樂旅遊、雄獅旅遊、東南旅行社、山富旅遊消費，最高可享6%限量加碼回饋；即日起至6/30前，在Klook購買日韓全商品享最高85折優惠；3/4至3/11到易遊網刷卡消費滿3,000元，享加碼100元超商電子禮券還可再領限量滿額折扣碼。而4/1起卡友可憑J卡至韓國首爾及濟州島指定地點兌換專屬伴手禮，近期有規劃日韓旅遊的卡友們千萬別錯過了。

在國內消費部分，富邦J卡也持續與多元通路合作提供各式回饋，例如3月底前以富邦J卡綁定LINE Pay到指定活動店家消費，可享天天LINE Pay好賺點最高6%回饋；在GU等精選通路購物，可享最高10%回饋等，結合LINE Pay生態圈不時提供小確幸，既優化了用卡體驗，也讓日常消費更有樂趣。

迎接新春新氣象，富邦J卡也在2024年全新推出限量J Cash櫻花卡面，配合新卡上市及歡慶富邦J卡突破200萬卡，富邦Ｊ卡同步加碼新戶禮，6/30前新戶申辦富邦Ｊ卡（不限卡面），設定本行帳戶自動扣繳信用卡費，核卡後90天內國內一般消費享最高2%回饋(含原一般消費1%回饋)。新戶線上申辦J Cash櫻花卡且於核卡後30天內購買國際航線機票或支付國外團費金額累積達新台幣1萬元，除了原本的2%新戶禮外，再加碼享免費機場接機或送機一趟，有日韓旅遊計畫的民眾不妨善用北富銀線上辦卡服務盡速申辦，就能輕鬆享受富邦J卡豐盛貼心的回饋。

※刷卡活動詳情及注意事項請參閱北富銀官網：https://www.fubon.com/banking/personal/credit_card/all_card/omiyage/omiyage.htm

※富邦J卡線上申辦網址：https://ebank.taipeifubon.com.tw/EXT/common/CAC/CACLineIndex.faces?fromUrl=TFBofficialweb&fromNo=001

※謹慎理財信用無價，信用卡循環年利率2.21%~15%。

【參考資料】

活動項目

活動時間/內容

日韓當地消費最高6%

113/1/1-113/6/30

日韓當地消費最高6%

※6%=日韓3%無上限+活動加碼3%

※加碼上限600元/季，限登錄20,000名/季

日韓遊樂園最高10%

113/1/1-113/6/30

日韓指定遊樂園最高10%

※10%=日韓當地消費最高6%+活動加碼4%

※加碼上限200元/季，限登錄3,750名/季
※日本：環球影城、迪士尼樂園。韓國：樂天世界、愛寶樂園

日韓便利商店最高10%

113/1/1-113/6/30

日韓指定便利商店最高10%
※10%=日韓當地消費最高6%+活動加碼4%

※上限200元/季，限登錄5,000名/季
※日本：7-11 /LAWSON / FAMILY MART。韓國：emart24/ GS25/ CU

日韓藥妝店最高10%

113/1/1-113/6/30

日韓指定藥妝店最高10%
※10%=日韓當地消費最高6%+活動加碼4%

※上限200元/季，限登錄3,750名/季
※日本：松本清/大國藥妝。韓國：OLIVE YOUNG

日本交通卡最高10%

113/1/1-113/6/30

日本交通卡儲值最高10%
※10%=日韓最高3%+活動加碼7%

※上限200元/季，限登錄5,000名/季
※日本交通卡：Suica/ PASMO/ ICOCA

Wi-Ho!特樂通最高25%

113/1/1-113/6/30

Wi-Ho!特樂通官網最高25%，租借WiFiBOX分享器享8折，可至任一設置點取還機

※25%=國內一般消費1%+活動加碼24%

※加碼上限200元/季，限登錄1,000名/季

Klook日韓全商品最高85折

113/1/1-113/6/30

Klook購買日韓全商品，結帳時輸入指定優惠碼，享最高85折優惠

【每週六最高85折】

優惠一：每週六享日韓全商品滿4,000元折600元(每週限量50組)

優惠二：使用優惠一結帳完畢後，即享有全站滿2,000元折150元(每週限量50組)

【天天最高93折】

優惠一：日韓全商品滿4,000元折300元(每月限量675組)

優惠二：使用優惠一結帳完畢後，即享有全站滿2,000元折100元(每月限量675組)

※指定優惠碼數量有限、換完為止，部分商品不適用

※每一優惠碼每人每月/每週限用一次

GU網路商店最高10%

113/1/1-113/6/30

GU網路商店LINE Pay綁定J卡滿額最高10%回饋

※10%=國內一般消費1%+活動加碼9%

※加碼單筆回饋上限150點，贈完為止

天天LINE Pay日最高6%

113/1/1-113/3/31

週一至週日LINE Pay綁定J卡"天天LINE Pay好賺點"指定活動店家消費享最高6%

※6%=麥當勞餐廳/歡樂送滿額享3%+國內一般消費1%+活動加碼2%

※加碼單筆回饋上限10點，每月每帳號回饋上限100點，總回饋上限300萬點，贈完為止

指定航空/旅行社最高6%

113/3/1-113/6/30

指定航空/旅行社且綁定本行帳戶自動扣繳信用卡費享最高6%
※6%=國內一般消費1%+活動加碼5%

※限登錄3,000名、每次回饋上限500元/戶

※航空：中華航空、長榮航空、星宇航空、台灣虎航
※旅行社：易遊網、可樂旅遊、雄獅旅遊、東南旅行社、山富旅遊

易遊網春季旅展

113/3/4-113/3/11

易遊網全站商品滿3,000元送100元超商電子禮券

※限量1,000份，每人限兌換一次，部分商品不適用

※可再領取限量350元滿額折價券

櫻花卡新戶禮滿額送機接

113/1/2-113/6/30

新戶申辦J Cash櫻花卡且於核卡後30天內刷卡購買國際航線機票或支付國外旅遊團費金額達1萬元，享免費機接一趟(接機或送機服務二選一)

新戶禮

113/1/1-113/6/30

新戶申辦J卡正卡並設定本行帳戶自動扣繳信用卡費，核卡後90天內國內一般消費享最高2%回饋

※2%=國內一般消費1%+活動加碼1%，每戶回饋上限500元

更新時間 : 2024-03-01 21:55 GMT+08:00

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