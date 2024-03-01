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2024台灣燈會在臺南中華電信　邀您體驗5G創新科技並享優惠好禮

By 台灣英文新聞
2024/03/01 17:17

2024台灣燈會在臺南熱鬧登場，中華電信連續26年參與台灣燈會，今年以「點亮台灣精采永續」作為主題，並以5G創新科技結合臺南在地文化進行展演，凡於燈會期間現場申辦行動、HiNet光世代、MOD等指定方案即可享燈會加碼優惠，現場體驗「AR合拍」、「AR閱聽臺南」、「好運龍來數位天燈」LED祈福牆等並完成指定任務，還可獲得限量精美好禮，活動於即日起至3月10日止，快把握最後賞燈機會到現場享優惠、搶好康。

凡於中華電信攤位申辦精采5G月繳1,399元以上，搭配Android品牌熱銷機型享購機最高折價2,000元、iPhone15指定資費享舊機回收換新機加碼折價2,000元；搭配精采5G贈點方案指定資費，加送最高1,000點Hami Point，等於最高享18,000點；申辦精采5G指定方案則現場加碼送國內通信費500元。新申辦MOD+指定方案最高可獲全聯禮券700元或Hami Point 700點、既有MOD用戶申辦「影劇館+」或自選餐(全選)現場加碼送300元限量全聯禮券；新申請/升速HiNet光世代300M(含)以上，加碼Hami Point 300點。

此外，現場透過指定Hami Video年約付費方案申辦Hami Video各館服務，可享每館加贈Hami Point 100點、最高400點；手機配件金額消費滿2000元送200元全聯禮券、購買家庭影音、3C、居家商品等節能家電商品滿萬送600元全聯禮券，中華電信以最豐富多元的優惠，陪伴消費者歡度元宵燈會！

為了提供賞燈民眾優良行動通信品質，中華電信於台灣燈會布建超過60座以上最新型4G/5G高效能基地台、動員超過300名工程人員，國際權威機構 SPEEDTEST®、OPENSIGNAL公佈最新報告，中華電信獲 OPENSIGNAL 5G涵蓋、5G上傳/下載網速、5G遊戲體驗等10項冠軍及SPEEDTEST最廣5G涵蓋、最快5G網路等4項第一，合計獲14項行動網路冠軍認證，中華電信運用擁有的台灣行動寬頻主流頻段Sub 6GHz 下290MHz最大可使用頻寬及最大連續頻寬優勢，及全台最多行動基地台，為行動網路最大容量、最大涵蓋之電信業者。中華電信以NO.1行動品質和行動、寬頻、影視限定加碼陪伴民眾賞燈，眾多優惠倒數計時中，現在就快揪親友到2024台灣燈會申辦體驗！

更新時間 : 2024-03-01 21:55 GMT+08:00

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