2024台灣燈會在臺南中華電信　邀您體驗5G創新科技並享優惠好禮

2024台灣燈會在臺南熱鬧登場， 中華電信連續26年參與台灣燈會，今年以「點亮台灣精采永續」 作為主題，並以5G創新科技結合臺南在地文化進行展演， 凡於燈會期間現場申辦行動、HiNet光世代、 MOD等指定方案即可享燈會加碼優惠，現場體驗「AR合拍」、「 AR閱聽臺南」、「好運龍來數位天燈」 LED祈福牆等並完成指定任務，還可獲得限量精美好禮， 活動於即日起至3月10日止，快把握最後賞燈機會到現場享優惠、 搶好康。

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此外，現場透過指定Hami Video年約付費方案申辦Hami Video各館服務，可享每館加贈Hami Point 100點、最高400點； 手機配件金額消費滿2000元送200元全聯禮券、 購買家庭影音、3C、 居家商品等節能家電商品滿萬送600元全聯禮券， 中華電信以最豐富多元的優惠，陪伴消費者歡度元宵燈會！

為了提供賞燈民眾優良行動通信品質， 中華電信於台灣燈會布建超過60座以上最新型4G/ 5G高效能基地台、動員超過300名工程人員，國際權威機構 SPEEDTEST®、OPENSIGNAL公佈最新報告， 中華電信獲 OPENSIGNAL 5G涵蓋、5G上傳/ 下載網速、 5G遊戲體驗等10項冠軍及SPEEDTEST最廣5G涵蓋、 最快5G網路等4項第一，合計獲14項行動網路冠軍認證， 中華電信運用擁有的台灣行動寬頻主流頻段Sub 6GHz 下290MHz最大可使用頻寬及最大連續頻寬優勢， 及全台最多行動基地台，為行動網路最大容量、 最大涵蓋之電信業者。中華電信以NO.1行動品質和行動、寬頻、 影視限定加碼陪伴民眾賞燈，眾多優惠倒數計時中， 現在就快揪親友到2024台灣燈會申辦體驗！