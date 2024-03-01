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大大攜手讓愛匯流 新北市出發號召全臺6地 挽袖捐新血

另捐贈6輛高頂復康巴士送暖全臺6市打造無障礙交通友善城市

By 台灣英文新聞
2024/03/01 17:07
(圖/新北市政府社會局)

(圖/新北市政府社會局)

大大數位基金會1日於新北市板橋第一運動場舉辦「大大攜手讓愛匯流」捐血家年華活動，由董事長戴永輝代表在活動中捐贈新北市1輛高頂復康巴士，並表示會以新北為首場，另於桃園、新竹、苗栗、臺中與高雄共六地縣市舉辦捐血活動並捐贈1輛復康巴士。新北市長侯友宜到場代表受贈，高度肯定大大數位基金會對地方及公益的貢獻，感謝戴董事長的善舉。

戴永輝董事長表示，「在數位匯流時代，為社會創建『善的匯流』而努力」是基金會的使命，近年臺灣血庫鬧血荒，希望透過基金會與各地方政府一塊號召，讓滿17歲的年輕人挽袖捐血助人，提高國民捐血率，此次號召全台的活動預計能夠號召募集1萬袋血，讓血庫充裕無虞。近年對於臺灣將邁入超高齡社會相當有感，許多長者、身心障礙朋友外出都仰賴復康巴士，基金會將分別捐贈新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、高雄市等六縣市政府，高頂復康巴士1輛，希望讓身心障礙者及年老失能長輩不論在就醫或社會參與過程中，享有更健康自主的幸福生活。

侯友宜表示，大大數位基金會成立於2022年，由在地深耕逾二十年的大豐有線電視及旗下關係企業，秉持「取之於社會，用之於社會」的信念設立，同年響應好日子愛心大平台，捐贈100萬元，平均支持包含小胖威利北區小作所、自閉症星福小站、慈芳關懷中心等10家身心障礙服務單位，這樣的善行義舉實在令人欽佩，本次捐贈之復康巴士是新北市第767輛，因逐年須汰換達一定使用年限之車輛，實際營運總數為510輛，市府會好好管理維護，讓私公協力發揮最大效益。

更新時間 : 2024-03-01 21:55 GMT+08:00

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