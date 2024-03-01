大大攜手讓愛匯流 新北市出發號召全臺6地 挽袖捐新血

大大數位基金會1日於新北市板橋第一運動場舉辦「 大大攜手讓愛匯流」捐血家年華活動， 由董事長戴永輝代表在活動中捐贈新北市1輛高頂復康巴士， 並表示會以新北為首場，另於桃園、新竹、苗栗、 臺中與高雄共六地縣市舉辦捐血活動並捐贈1輛復康巴士。 新北市長侯友宜到場代表受贈， 高度肯定大大數位基金會對地方及公益的貢獻， 感謝戴董事長的善舉。

戴永輝董事長表示，「在數位匯流時代，為社會創建『善的匯流』 而努力」是基金會的使命，近年臺灣血庫鬧血荒， 希望透過基金會與各地方政府一塊號召， 讓滿17歲的年輕人挽袖捐血助人，提高國民捐血率， 此次號召全台的活動預計能夠號召募集1萬袋血，讓血庫充裕無虞。 近年對於臺灣將邁入超高齡社會相當有感，許多長者、 身心障礙朋友外出都仰賴復康巴士，基金會將分別捐贈新北市、 桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、高雄市等六縣市政府， 高頂復康巴士1輛， 希望讓身心障礙者及年老失能長輩不論在就醫或社會參與過程中， 享有更健康自主的幸福生活。

侯友宜表示，大大數位基金會成立於2022年， 由在地深耕逾二十年的大豐有線電視及旗下關係企業，秉持「 取之於社會，用之於社會」的信念設立， 同年響應好日子愛心大平台，捐贈100萬元， 平均支持包含小胖威利北區小作所、自閉症星福小站、 慈芳關懷中心等10家身心障礙服務單位， 這樣的善行義舉實在令人欽佩， 本次捐贈之復康巴士是新北市第767輛， 因逐年須汰換達一定使用年限之車輛，實際營運總數為510輛， 市府會好好管理維護，讓私公協力發揮最大效益。