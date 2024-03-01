【更新】台帛直航4月增班、7月恢復每週4班 外交部證實：帛琉參議院議場領袖將訪台

更新時間：2024-03-01 17:14

發布時間：2024-03-01 16:56

「台灣與帛琉國會聯誼會」暨「台灣與亞太國會新能源推動聯盟」今（1）日舉行成立大會，外交部次長田中光透露，台帛直航未來將增加；外交部隨後證實，華航將於預定於 4 月 1 日增至每週 3 班， 7 月 18 日恢復至疫情前的每週 3 班。此外，帛琉參議院議場領袖將訪問台灣。

民進黨立委、立法院司法法制委員會召委鍾佳濱，今日舉行「台灣與帛琉國會聯誼會」暨「台灣與亞太國會新能源推動聯盟」成立大會，帛琉大使歐儒侃（David Adams Orrukem）、外交部次長田中光等人獲邀與會。

田中光在致詞時指出，台灣、帛琉是彼此最佳夥伴，在觀光、文化、海洋保育等領域有密切合作，成效卓越備受肯定；並提及兩國在疫情期間仍推動旅遊泡泡、恢復航班及合辦馬拉松，並更透露往後將增加台帛往來琉航班，創造觀光商機。

歐儒侃則說，帛琉有 9 成 5 活動仰賴環境，環境好壞與否會直接影響糧食、觀光與經濟等活動，因此特別重視環境保育、氣候變遷議題。他也預告，將有4位帛琉領袖訪台。

外交部向台灣英文新聞表示，自中華航空恢復台帛航班以來，載客情形良好。為進一步協助帛琉提振觀光，外交部持續與交通部及華航保持密切聯繫，積極研商增班規畫，目前華航預定於 4 月 1 日起增加台帛直飛航班為 3 班，並自 7 月 18 日起將航班數提升至疫情前的每週 4 班。未來台帛將續攜手合作，推動帛琉觀光發展，促進兩國交流。

外交部也證實，帛琉駐台歐儒侃大使（David Adams Orrukem）致詞時提及帛琉政要訪台原文係「Senate Floor Leader」（參議院議場領袖）即將訪台，或因翻譯誤差，被誤翻為「4位領袖」，外交部對於該名政要訪台事皆有掌握，亦已規劃相關事宜。