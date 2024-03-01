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美CDC：65歲以上打2劑XBB疫苗 疾管署3月中前討論是否跟進

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/01 16:52
Novavax XBB疫苗共計46.28萬劑已於2023年底抵台，並於2024年1月9日開打。（圖／疾管署）

Novavax XBB疫苗共計46.28萬劑已於2023年底抵台，並於2024年1月9日開打。（圖／疾管署）

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）本週三（2/28）通過的最新建議，65歲以上長者可追加接種第2劑XBB疫苗。對此，疾管署今（1）日說，預計3月中前召開專家會議討論是否跟進，並將納入可否混打不同廠牌等議題。

2022 年下半年起，國際間陸續調降新冠肺炎防疫等級，但疫情仍持續，我國近來處疫情高原期，加上近日元宵燈節活動及228國定假日出遊等人群聚集頻率增加，疫情傳播風險持續；而本土通報確診併發症及死亡病例中未曾接種新冠XBB疫苗者均占97%(含)以上，檢出新冠病毒變異株以JN.1 (82%)為多。

由於長者感染後住院、死亡率均高於其他年齡層，因此根據美國CDC最新建議，65歲以上長者間隔4個月可追加接種第2劑XBB疫苗。

台灣現行建議為1年接種1次XBB疫苗，是否跟進美國引發關注。疾管署副署長曾淑慧今天下午接受媒體電訪說明，目前內部正詢問專家時間，預計3月中之前召開傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP），將參考國外作法評估國內狀況，包括是否可混打不同廠牌疫苗都會納入討論範圍。

至於有些長者擔心接種後的副作用，依丹麥2月26日於「美國醫學會期刊」(JAMA)發表最新研究顯示，針對 65歲以上民眾(共107萬人)以XBB疫苗作為追加劑接種後4週內並未觀察到28種疾病(包括缺血性心臟急症、中風、心肌炎、動靜脈血栓等)的發生率增加，此研究證實了XBB疫苗在65歲以上長者接種的安全性佳。

疾管署表示，目前全國新冠XBB疫苗迄今已累計接種187.1萬人次，尚餘莫德納XBB疫苗約424.7萬劑、Novavax XBB疫苗約18.5萬劑，莫德納和Novavax兩種廠牌均安全有效，12歲以上民眾可選擇一種廠牌接種，6個月以上至11歲兒童則依核准適應症，僅限接種莫德納XBB疫苗。接種院所資訊可至疾管署官網「秋冬疫苗專區」( https://gov.tw/eU4 )或至各縣市官網查詢。
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