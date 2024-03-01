〈時評〉台灣「藍白」只有競爭　根本無法合作

從立法院各委員會召委選舉結果來看， 藍白合作幾乎是不可能的事情，不論是從國會內部， 或是國民黨的基層群眾，顯然都抱持保留的態度，甚至出現反彈， 加上白營需要創造舞台，未來藍白之間的競爭只會愈來愈多。

為了展現和民眾黨合作的誠意，本屆立法院委員會召委選舉時， 國民黨有意讓出一席給民眾黨，立刻引發不滿的聲浪， 認為不能憑白無故送給民眾黨。然而，更有趣的是， 多數國民黨立委都認同要和民眾黨合作， 但不願將自己所屬委員會的召委禮讓給民眾黨。

從這些人的心態可以清楚發現， 國民黨體認到必須要和民眾黨一起合作， 才有可能造成民進黨執政的障礙，可是當雙方一旦要坐下來談時， 國民黨不願做小的，又不肯屈居於民眾黨底下，因此， 只要國民黨這種老大哥心態還在，雙方攜手的機會微乎其微。

另方面，當國民黨傳出將禮讓一席召委給民眾黨時， 國民黨基層隨即表達強烈反彈的態度，甚至有人揚言不惜退黨， 以示抗議，這使得國民黨內部承受著極大的壓力。或許是才剛開議， 不想造成國民黨茶壺裡的風暴被掀開來， 民眾黨最後決定不派人參選召委，暫時化解國民黨內部危機。

但國民黨會感受到民眾黨的善意嗎？其實並不會， 因為對多數藍營人士來說，拿下所有召委本來就是理所當然， 民眾黨只是認清自己的實力罷了。何況最讓國民黨陣營忌諱的是， 白營隨時可能會搶走藍營的政治舞台。

從民眾黨主席柯文哲，到民眾黨立委黃國昌、黃珊珊， 都是網路聲量極大的政治人物， 而且這些人都已開始在為日後的政治仕途鋪路， 非常需要一個更能發揮的舞台，若是再替民眾黨搭建一個表演空間， 豈不奪走非綠陣營的所有焦點？

藍白合作，從總統大選前一直是個假議題，因為白營看不起國民黨， 國民黨也不願替民眾黨抬轎，即便是現在選後的政治運作， 雖有人期待藍白可以重啟合作，但雙方各懷鬼胎，誰也不服誰， 而且彼此支持者積怨已深，想要放下成見，恐怕只是痴人說夢， 現在就等著看，看誰願意先醒過來。