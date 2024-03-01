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〈時評〉台灣「藍白」只有競爭　根本無法合作

By 李平華, 台灣英文新聞－時評
2024/03/01 17:54
立法院司法及法制委員會2月29日上午舉行召委選舉，投票前議事人員將票匭打開，讓國民黨立委翁曉玲（前右）等人檢查。中央社

立法院司法及法制委員會2月29日上午舉行召委選舉，投票前議事人員將票匭打開，讓國民黨立委翁曉玲（前右）等人檢查。中央社

從立法院各委員會召委選舉結果來看，藍白合作幾乎是不可能的事情，不論是從國會內部，或是國民黨的基層群眾，顯然都抱持保留的態度，甚至出現反彈，加上白營需要創造舞台，未來藍白之間的競爭只會愈來愈多。

為了展現和民眾黨合作的誠意，本屆立法院委員會召委選舉時，國民黨有意讓出一席給民眾黨，立刻引發不滿的聲浪，認為不能憑白無故送給民眾黨。然而，更有趣的是，多數國民黨立委都認同要和民眾黨合作，但不願將自己所屬委員會的召委禮讓給民眾黨。

從這些人的心態可以清楚發現，國民黨體認到必須要和民眾黨一起合作，才有可能造成民進黨執政的障礙，可是當雙方一旦要坐下來談時，國民黨不願做小的，又不肯屈居於民眾黨底下，因此，只要國民黨這種老大哥心態還在，雙方攜手的機會微乎其微。

另方面，當國民黨傳出將禮讓一席召委給民眾黨時，國民黨基層隨即表達強烈反彈的態度，甚至有人揚言不惜退黨，以示抗議，這使得國民黨內部承受著極大的壓力。或許是才剛開議，不想造成國民黨茶壺裡的風暴被掀開來，民眾黨最後決定不派人參選召委，暫時化解國民黨內部危機。

但國民黨會感受到民眾黨的善意嗎？其實並不會，因為對多數藍營人士來說，拿下所有召委本來就是理所當然，民眾黨只是認清自己的實力罷了。何況最讓國民黨陣營忌諱的是，白營隨時可能會搶走藍營的政治舞台。

從民眾黨主席柯文哲，到民眾黨立委黃國昌、黃珊珊，都是網路聲量極大的政治人物，而且這些人都已開始在為日後的政治仕途鋪路，非常需要一個更能發揮的舞台，若是再替民眾黨搭建一個表演空間，豈不奪走非綠陣營的所有焦點？

藍白合作，從總統大選前一直是個假議題，因為白營看不起國民黨，國民黨也不願替民眾黨抬轎，即便是現在選後的政治運作，雖有人期待藍白可以重啟合作，但雙方各懷鬼胎，誰也不服誰，而且彼此支持者積怨已深，想要放下成見，恐怕只是痴人說夢，現在就等著看，看誰願意先醒過來。
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更新時間 : 2024-03-01 21:54 GMT+08:00

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