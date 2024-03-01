亞洲天后莫文蔚預警上架全新單曲　《被我弄丟的你》電影同名主題曲搶先聽！

《被我弄丟的你》電影由韓琰執導、鄭執編劇， 檀健次與張婧儀領銜主演。男主角檀健次曾在他的首部電影《秘岸》 中就曾與莫文蔚有過多場對手戲，而張婧儀的首部電影《 我要我們在一起》主題曲也正巧由莫文蔚演唱。三個人的「首部」 之緣延續到了《被我弄丟的你》，藉由莫文蔚演唱《被我弄丟的你》 電影同名主題曲再聚「首」，默契十足！

近一年沒有發行個人單曲的莫文蔚，2024年先以情歌金曲跟樂迷 見面，莫文蔚的唱功為〈被我弄丟的你〉歌曲增添傷感情緒，也讓「 弄丟」的心傷情緒更加催淚。Karen首次拿到這首歌曲， 就非常喜歡歌曲的旋律與歌詞意境，在錄唱「我弄丟了你， 怪我不小心」這句歌詞時，多次深陷其中而久久難以自己。MV由曾 獲金雞獎最佳攝影提名的著名攝影師樸松日掌鏡， 莫文蔚身著白襯衫深情演唱， 拍攝過程中被歌詞感動到多次唱哭自己，好幾次哽咽不禁潛然淚下， 為這支 MV 留下不可多得的感人場面。

莫文蔚招牌敘事感唱腔，以及豐沛卻細膩的情緒層次表現， 再次打動無數樂迷，MV 與歌曲甫上架，兩岸三地點聽數突破六百萬，網友紛紛留言：「 動人心弦的歌聲，已經讓這首歌深深烙印在腦海， 聽完副歌就忍不住掉淚了。」這首「莫式」金曲情歌必定掀起熱潮。

龍年開春莫文蔚也在社群上發佈多張容光煥發的新照片， 樂迷紛紛讚賞：「時間從來沒帶走女神的風采！」 聊起樂迷們都相當關注的2024新計畫，Karen表示：「 已經在開始籌備新的音樂作品，許多樂迷都會私訊我敲碗演唱會， 也在跟團隊構想新計畫，請大家靜心等待，我們會努力的。」 更多關於莫文蔚的最新資訊，請參考社群平台與官方網站。