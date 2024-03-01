最新研究：「全球逾10億人肥胖 含1.59億兒童」 到了2035 年恐半數人過重

根據本週四（2/29）刊登於醫學期刊《刺胳針》的分析指出，全球有超過10億人口患有肥胖症，其中包括8.8億成年人和1.59億兒童。

根據世界衛生組織WHO之肥胖定義，身體質量指數（body mass index, BM）大於25kg/m2以上為過重（overweight），大於30 kg/m2以上為肥胖(obesity)。而我國國健署則建議成人BMI應維持在18.5（kg/m2）及24（kg/m2）之間，低於18.5（kg/m2）為過輕、介於24-27（kg/m2）為過重、介於27-30（kg/m2）為輕度肥胖、介於30-35（kg/m2）為中度肥胖、介於30-35為重度肥胖，過輕、過重、肥胖皆有礙健康。

這份最新分析是依據2022年的190多個國家、2.2億多位5歲以上民眾的身高、體重測量的結果。據分析顯示，東加（Tonga）、美屬薩摩亞（American Samoa）的女性和諾魯（Nauru）、美屬薩摩亞（American Samoa）的男性肥胖率最高，約70至80%的成年人患有肥胖症。

在約190個國家中，英國的男性排名第55位，女性排名第87位；美國男性排名第10 位，女性排名第36位；印度男性排名第21位，女性排名第19位；中國男性排名第52，女性排名第11。

肥胖會增加許多嚴重健康問題的風險，包括心臟病、第2型糖尿病和一些癌症。國際科學家團隊警告，肥胖症是全球迫切需要解決的問題。

多年來一直關注全球數據的倫敦帝國學院的高級研究員Majid Ezzati教授表示，他對此數據的變化的速度感到驚訝，現在有更多的國家面臨肥胖危機，相對地，某些國家的體重不足的人口也已經減少了。

報告還發現，從1990年到2022年，兒童和青少年的肥胖率增加了四倍。成年人方面，女性的肥胖率增加了一倍以上，男性則幾乎增加兩倍。到了2035 年，預估全球有一半人口可能超重。

與此同時，體重不足的成年人比例下降了50%，但研究人員強調，這仍然是一個迫切需解決的問題，特別是在最貧困的地區。

該研究作者、Madras糖尿病研究基金（Madras Diabetes Research Foundation）Guha Pradeepa 博士表示，全球性的問題都會影響過重和體重不足的情況，包含氣候變遷、Covid-19大流行、烏俄戰爭等，可能會加劇貧困和營養食品的成本，從而導致肥胖率和體重不足率惡化，例如一些國家和家庭的食物不足，而另一些國家和家庭則轉向食用不太健康的食物。