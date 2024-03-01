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臺虎不喝酒！台北鬧區神秘咖啡廳N.S.F.W.您去過了？新品櫛瓜鯷魚Pizza及肉桂捲超熱門

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/01 15:51
臺虎精釀隱藏版的神祕CAFÉ「N.S.F.W.」。（圖／品牌提供）

臺虎精釀隱藏版的神祕CAFÉ「N.S.F.W.」。（圖／品牌提供）

臺虎精釀隱藏版據點ㄧ「N.S.F.W.」全名為Not Safe For Work，主打上班偷閒的秘密基地，位於微風信義國泰置地廣場一樓，從2021年底開幕至今，是許多信義區上班族的口袋名單，希望打造一個在忙碌工作中能好好喘息放空的地方，此次以 「老虎不上班」為主題，搭配獨家研發的PIZZA & COFFEE，在城市綠洲般的悠閒空間讓腦袋放空，心靈充完電後再繼續上班。

在與職人咖啡師、知名咖啡店家 St.1 Cafe' 主理人、AST 歐洲咖啡精品協會認證考官- Stone（郭柏佐）討論研發了一年後，調製出專為 N.S.F.W.客製的經典義式中焙配方，選用衣索比亞，加上哥倫比亞、瓜地馬拉、宏都拉斯與巴西咖啡豆的組合，不僅透過全水洗的處理法，展現清晰明亮的風味層次，更能在溫潤的甜感中，感受到堅果與可可的豐厚氣息與韻味，搭配傳說中的咖啡機藝術品「Kees Van Der Westen Spirit 咖啡機」萃取出咖啡最完美的風味。

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牆上插畫來自國際咖啡插畫藝術家 WHOSMiNG趁著夜裡無人，一筆一畫獨自創作完成，將臺虎吉祥物化為慵懶姿態，WHOSMiNG是近幾年知名的咖啡插畫藝術家，他旅行到每個城市的咖啡店時，會在咖啡店外帶杯上畫出Barista專注工作的樣子，希望記錄當下感動的瞬間，目前已經累積畫過超過300個咖啡杯，20多個國內外城市。

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N.S.F.W. 的 PIZZA 更採用不含任何化學添加物的麵團，單純揉合水、酵母、麵粉及海鹽，以低溫慢速熟成發酵的方式成就出麵團最直接純粹的美妙滋味；餡料與醬料部分，則選用義大利蕃茄、海鹽、奧勒岡葉、大蒜、搭配種類豐富的不同起司與辛香料、新鮮蔬食等；以復古拿坡里窯烤爐純火山岩切割而成的烤箱檯面，能高溫快速封鎖住美味，完成最後而且刻意的焦化步驟。

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櫛瓜鯷魚PIZZA為熱門產品。

除了既有銷售前兩名的「瑪格麗特」與「蒜味蕈菇」外，最近新推出的「櫛瓜鯷魚」也成為熱銷品項之一，清爽微酸的口感來自主廚特選的醃漬白鯷魚，以鯷魚的鮮甜搭配櫛瓜的溫柔口感，能一片接一片無法停手。

每日限量推出的「焦糖布丁」是低調熱銷款，以微苦但具有豐富焦糖氣息打底，上頭是口感細緻且紮實的布丁體，成熟大人的口味，非常適合需要療癒的時刻；號稱為奶酥界PORSCHE的「香濃奶酥厚片」，主廚調配出最完美比例的甜鹹奶酥，搭配尋找已久的完美厚片，最後搭配細緻火侯，製作出帶著虎斑紋的香濃奶酥厚片，香濃不膩的氣息能瞬間療癒你的心靈；新品「N.S.F.W.肉桂捲」以手作麵體搭配新鮮豆蔻與黑糖肉桂糖霜，口感鬆軟能層層綻放肉桂的優雅氣息，是搭配咖啡的最佳選擇，也是「N.S.F.W.」希望帶給你最溫暖的陪伴。

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焦糖布丁

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香濃奶酥厚片

以上圖片由品牌提供
N.S.F.W.
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