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台股3/1收盤「萬九」喚不回、周線仍連七紅　法人：基本面可正向看待

法人同時指出，上市櫃公司陸續公布去年財報，加上AI和半導體族群短線累計漲幅驚人，需留意過熱有拉回風險。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/01 15:23
人工智慧（AI）、矽智財（IP）、半導體族群表現強勢，帶領台股加權指數頻創新高。(示意圖取自路透/Dado Ruvic) 

人工智慧（AI）、矽智財（IP）、半導體族群表現強勢，帶領台股加權指數頻創新高。(示意圖取自路透/Dado Ruvic) 

台股今天(3月1日) 盤中再創歷史新高，不過金融和電子股回檔，儘管千金股強勢，人工智慧（AI）族群勁揚，中小型股活潑，大盤終場仍翻黑收18935.93點，下跌30.84點，萬九大關得而復失。台股今天收週線，上漲46.74點，週線連7紅。

法人指出，上市櫃公司陸續公布去年財報，加上AI和半導體族群短線累計漲幅驚人，需留意過熱有拉回風險。整體觀察，台股基本面仍可正向看待。

美國通膨報告喜憂參半，美股2/29收漲，那斯達克指數再創新高。台股今天(3月1日) 開盤勁揚，重返萬九大關，最高19041.92點，上漲75.15點，再創盤中歷史新高，午盤後儘管千金股強勢，AI族群勁揚，代表中小型股的櫃買OTC指數活潑，不過尾盤電子和金融回檔，大盤翻黑，萬九得而復失。

終場加權指數收在18935.93點，下跌30.84點，跌幅0.16%，成交值新台幣3984.89億元。中央社報導，電子股終場翻黑小跌0.01%，金融下挫0.52%，航運股跌0.83%，AI伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群勁揚2.14%，櫃買OTC指數上揚0.77%。台股今天也收週線，上漲46.74點，週線連7紅。

主要電子權值股整理，台積電終場收689元，小跌0.14%，聯發科收1105元，下跌3.07%，鴻海收102元，跌0.97%，日月光投控收138元，跌0.72%，聯電收48.3元，跌1.13%，台達電收293.5元，跌0.34%。

人工智慧AI概念股勁揚，其中廣達收237元，漲2.16%，緯穎收2500元，大漲7.3%，緯創收118元，漲2.16%，技嘉收361元，漲4.64%。

貨運三雄長榮收165元，小跌0.3%，陽明收49.15元，跌1.4%，萬海收49.9元，跌0.99%。

IC設計千金高價股多數紅咚咚，其中股王世芯-KY收4340元，漲4.83%，股后信驊收2865元，漲4.75%，力旺收2855元，漲5.35%，M31收漲停1985元，嘉澤收漲停1125元，材料-KY加入千元俱樂部，超過千元高價股增加至「十五千金」。

報導引述台新主流基金經理人張格靜表示，美國科技巨頭營運展望強勁，加上台積電1月營收亮眼、宣布擴建熊本二廠，人工智慧（AI）、矽智財（IP）、半導體族群表現強勢，帶領台股加權指數頻創新高。

展望台股後市，張格靜指出，台股需觀察兩大變數，包括近期美國經濟數據在降溫趨勢中，仍顯現強勁訊號，且美國聯準會（Fed）也表明不急於在3月降息，但需留意流動性降低對市場的波動。

張格靜表示，台股上市櫃公司陸續公布去年財報，加上AI、IP、半導體族群短線累計漲幅驚人，需留意過熱有拉回風險。整體觀察，台股基本面仍可正向看待。

觀察類股動向，張格靜指出，今年仍可關注AI和高效能運算（HPC）等族群，其他產業漸入復甦軌道，留意類股輪動機會。
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