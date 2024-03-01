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台灣「性平三法」8日上路　婦團性騷擾諮詢揭企業職場33%處理不當

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/01 16:57
左起：現代婦女基金會吳姿瑩執行秘書、王如玄董事與黃傳馨督導，呼籲政府及企業共同終結性騷擾，營造性別友善職場環境 (圖/現代婦女基金會提供)...

左起：現代婦女基金會吳姿瑩執行秘書、王如玄董事與黃傳馨督導，呼籲政府及企業共同終結性騷擾，營造性別友善職場環境 (圖/現代婦女基金會提供)...

去年7月立法院修正通過性平三法，8日就要上路，現代婦女基金會今天(3月1日)揭露其接獲諮詢案件仍有3成3處理不當，強調指引要清楚，否則會影響法律適用問題，呼籲政府應進場輔導。

MeToo浪潮與輿論關注下，去年(112年) 7月底立法院修正通過性平三法，現代婦女基金會今舉辦「終結性騷擾，政府/企業準備好了嗎？」記者會。

現代婦女基金會除提出對政府、雇主落實職場性騷擾防治法令措施的提醒，亦分享112年7月起承接台北市性騷擾防治服務專線的相關數據，並發表基金會針對雇主/企業研發的「性別友善職場計畫」，希望與各界共同終結性騷擾，營造性別友善的職場環境。

綜合新聞稿與台灣中央社報導，會中現代婦女基金會執行秘書吳姿瑩公布，去年7月底到12月底，其台北市性騷擾防治服務專線接獲235通諮詢電話，女性占8成5、男性占1成5；其中適用「性騷擾防治法」占48%、適用「性別平等工作法」占34%(以下圖表一)；以及74%諮詢內容與法令適用與申訴程序有關，並有35%諮詢身心照顧內容(以下圖表二) ，顯示有此需求。

台灣「性平三法」8日上路　婦團性騷擾諮詢揭企業職場33%處理不當

(圖表一, 現代婦女基金會提供)

台灣「性平三法」8日上路　婦團性騷擾諮詢揭企業職場33%處理不當(圖表二, 現代婦女基金會提供)

吳姿瑩指出，33%來電者表述遭所屬公司不當處理性騷擾事件(上圖) ，如告知主管遭性騷擾後，主管試圖勸和、或忽視且無任何因應，甚有影響被害人工作權益之案件，使被害人們原期望能獲得主管協助，卻感到遭公司背叛。

現代婦女基金會董事王如玄進一步指出，性平三法的後續申請途徑其實都不同，「性別平等工作法」是向雇主提申訴，要求雇主保護好同仁不要受到性騷擾；「性騷擾防治法」則是要處罰行為人的。

她並說，而且實務上，所謂在公共場合被不特定人騷擾，其中「公共場合」、「不特定人」的定義須釐清，否則會影響到適用「性別平等工作法」或是「性騷擾防治法」的問題，8日就要上路了，第一線很多人很焦慮。

王如玄舉例，醫療院所掛號人員常在公共場合面對不特定人，這無誤；但是當患者在診間看診、甚至住院了，卻性騷擾護理人員，要算是特定或不特定人呢；事實上要求雇主調查一名自己不知道的人很難，而醫院即便知道患者住在哪裡，也處罰不了對方，則應該用「性騷擾防治法」。

王如玄重申，「法要上路了，政府、企業準備好了嗎？」也因此基金會進場辦講座輔導企業，畢竟修法是第一步，重要的是企業文化要改變、調整，必須讓盈利為主的企業了解縱容1件性騷擾案會付出很大代價，企業才會認真處理、做改變，關於輔導企業改變觀念，「政府是責無旁貸的」。

現代婦女基金會 性別友善職場計畫方案
詳情請見： https://www.38.org.tw/initiative/959
聯絡諮詢電話：(02)2391-7133分機86
「雇主/場所主人性騷擾防治責任」懶人包及公開揭示海報
下載網址： https://www.38.org.tw/news/2/25124
台灣「性平三法」8日上路　婦團性騷擾諮詢揭企業職場33%處理不當

現代婦女基金會提供「終結性騷擾」公開揭示海報及雇主場所主人須知懶人包，供各界下載運用，詳情請見www.38.org.tw
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