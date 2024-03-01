又是波音！美國航空「擋風玻璃突破裂」緊急轉降波士頓

本週三（2/28）晚間，美國航空（American Airlines）一架從紐約飛往西班牙的班機，於飛行途中因駕駛艙的擋風玻璃突然破裂，被迫降落於波士頓機場。

據NBC波士頓報導， 28日晚間7點半左右，94號航班從紐約約翰·甘迺迪國際機場（JFK）起飛，預定地為西班牙馬德里機場，在飛行2個鐘頭後，約在晚間9點46分左右發出警報。

根據 FlightAware 的數據，這架飛機在晚上10點初頭降落於波士頓洛根國際機場，據麻州警方表示，迫降原因是駕駛艙的擋風玻璃破裂。

美國航空則對外表示，這架飛機因「維修方面的問題」而改道，飛機安全著陸後，立即停飛接受檢查，並將機上的旅客安排至旅館過夜，隔天搭乘另一架飛機飛往馬德里。

乘客Nico Moreno告訴NBC波士頓的記者，「當事情發生當下，令人有些震驚，大家都不敢置信。當班機抵達波士頓時，機上人員透過廣播說，『各位，你們今天得在波士頓住一晚了。』我想機上乘客都沒有被嚇到，但都蠻生氣的。」

根據FlightAware 的數據，替代航班於週四（29日）下午4點從波士頓起飛。

據了解，這架擋風玻璃破裂的班機為23年機齡的波音777班機，事發當下航班位在距離麻州海岸約250英里處，飛行員緊急停止了橫跨大西洋的航程，轉降波士頓。