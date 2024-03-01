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中國連網汽車可蒐集車主資訊 美國總統拜登下令調查憂威脅國家安全

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/01 13:52
2024年2月12日，中國比亞迪電動車行駛於曼谷街頭。（圖／路透Athit Perawongmetha）

2024年2月12日，中國比亞迪電動車行駛於曼谷街頭。（圖／路透Athit Perawongmetha）

美國總統拜登（Joe Biden）警告，包括電動車在內的中國「聯網／連網」（connected）汽車恐構成安全風險，2 月 29 日已下令商務部調查。

金融時報報導，拜登稱中國決心主宰車市，為達目的不惜採取不正當手段，恐讓美國市場氾濫中國車，威脅國家安全。

拜登稱，中國多數汽車猶如「裝上輪子的智慧手機」，可用來蒐集敏感資料，如美國民眾與基礎建設的資訊，再將資訊傳回中國，中共便能遠端存取。拜登表示，既然中國對美國等外國汽車施加限制，美方為何要允許中國聯網汽車恣意輸入國內，而不設下防護？

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）指出，此種汽車蒐集的資料，從行駛路徑到生物辨識資訊都有。若中共取得這龐大數據，對美國國安與民眾隱私勢必構成嚴重風險。

根據白宮經濟顧問布蘭納德（Lael Brainard），中國也有相關禁令，聯網汽車不得在中國行駛，除非使用的是中國製軟體，並只向中方提供資料。除了安全疑慮，華府也擔憂中國產能過剩會導致商品大量傾銷國際市場，其中當然也包括了電動車。

目前尚不清楚，此一調查會否影響美國電動車大廠特斯拉（Tesla）。特斯拉在上海設有工廠，中國去年電動車出口中，1/3 都是特斯拉汽車。

特斯拉車主在中國也面臨多重安全管制。由於 Tesla 有內建鏡頭，在安全顧慮下，不得停放於北京的軍事地點。軍方、敏感機構人員，及國營事業員工，據傳也不得駕駛特斯拉上班。特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）則否認了所謂「間諜」鏡頭的說法。
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更新時間 : 2024-03-01 16:49 GMT+08:00

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