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登革熱肆虐拉丁美洲 今年起巴西累計逾100萬例確診、百人死亡

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/01 11:36
蚊子示意圖。（圖／pixabay）

蚊子示意圖。（圖／pixabay）

氣候變遷導致登革熱肆虐全球，拉丁美洲的病例數更是達到前所未有的水平，其中又以巴西最嚴峻。根據巴西衛生部於本週四（2/29）公布的數據，今年起截至週四，累計共有1,017,278例登革熱疑似案例、214人死亡，另有687例死亡病例待確認中。

衛生部表示，患者的年齡分布以30至39歲占比最多，40至59歲居次；性別方面又以女性患者占比最高（55.4%）。以地區來區分，聯邦區 (DF) 是全國發病率最高的地區，其次是米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）、阿克里州（Acre）、聖埃斯皮里圖州（Espírito Santo）和巴拉拿州（Paraná）。

由於病例激增，阿克里州（Acre）、戈亞斯州（Goiás）、米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）、聖埃斯皮里圖州（Espírito Santo）、里約熱內盧（Rio de Janeiro）和聖塔卡塔林那州（Santa Catarina）和聯邦區（Distrito Federal）已發布了公共衛生緊急狀態。

此外， 為遏制登革熱持續蔓延，巴西衛生部將在本週六（3/2）實施全國動員抗登革熱日。

據世界衛生組織WHO表示，自2009 年以來，全球登革熱確診數急劇上升，蔓延到許多國家，甚至是以前未受該疾病影響的地區。

巴西衛生部長Nisia Trindade)表示，2023年巴西登革熱總病例數達1,658,816 例，而今年總數恐暴增2倍。

就在病例暴增之際，巴西才在2月中結束一年一度的巴西里約嘉年華，湧入將近5000萬名人共襄盛舉，雖然遊客興致絲毫不減，但無疑為這場漫長的抗疫增添變數，其中孕婦又是感染登革熱的重症高風險族群，因為她們可以將病毒傳染給腹中胎兒，導致早產、低出生體重或胎兒死亡。
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巴西
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