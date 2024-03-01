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【謀殺樹木】不滿落葉影響油漆工程　彰化男子竟僱人毒害員林行道樹

2月19日彰化溪湖鎮也發生20幾棵路樹被剝皮灌毒事件，犯行讓人匪夷所思。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/01 12:13
彰化縣員林市員林大道有4棵路樹近日被人鑽孔灌毒，市公所表示，水黃皮樹幹底處被打了深約5至8公分、直徑約有3至5公分的孔洞，由於樹葉枯萎，疑...

彰化縣員林市員林大道有4棵路樹近日被人鑽孔灌毒，市公所表示，水黃皮樹幹底處被打了深約5至8公分、直徑約有3至5公分的孔洞，由於樹葉枯萎，疑...

彰化縣員林市4棵水黃皮樹根部遭人灌藥枯死，警方調查發現，林姓犯嫌只因為行道樹落葉影響油漆作業，竟憤而僱人謀殺樹木，全案依毀損、妨害公務罪移送地檢署偵辦。

彰化縣警察局員林分局2月26日接獲員林市公所報案，指員林大道四段人行道上，有4棵水黃皮樹被人蓄意鑽孔，再灌入不明藥劑而枯死。組成專案小組查辦，經分析調閱近2個月多、數10支監視器影像，最後鎖定設籍彰化縣永靖鄉張姓及林姓犯嫌涉有重嫌。

員林分局3月1日發布新聞稿指出，經通知張嫌到案，起出作案用手動鑽孔機1支及已使用過殘留農藥年年春的空瓶。張嫌供稱是受雇於林嫌而犯案，林嫌則是因行道樹的落葉影響其工作現場油漆工程品質，所以憤而僱人殺樹，由張嫌毒害路樹。

員林分局表示，依刑法第138條「損壞公務員職務上掌管之物品」的妨害公務罪、毀損移送台灣彰化地方地檢署偵辦；另外，違反彰化縣樹木自治條例行的部分，將由彰化縣政府裁處。

針對彰化員林市員林大道有4棵路樹被人鑽孔灌毒，中央社2月27日引述無黨籍員林市民代表張瑀瑩說，日前溪湖鎮有20幾棵路樹被灌毒，現在員林市也有路樹被灌毒。市公所表示，已報警希望找出凶手。

彰化縣員林市員林大道4段有4棵水黃皮樹被人鑽孔灌毒，員林市公所主任祕書賴冠宇、農經課長黃吉城以及張瑀瑩2/27到現場會勘。

張瑀瑩接受媒體聯訪時說，接獲民眾投訴指有路樹被灌毒，由於溪湖鎮才剛發生20幾棵路樹被灌毒事件，因此通知公所人員到場。

黃吉城表示，水黃皮樹的樹幹被打了深約5至8公分、直徑約有3至5公分的孔洞，由於樹葉枯萎，懷疑被灌入液體化學藥物，但樹木未完全死亡，會先維持現況，注意樹木是否會發出新芽。

【不良行為　切勿以身試法】

溪湖鎮路樹被灌毒事件發生在2月19日，彰化縣糖鐵國家綠道有21棵行道樹被發現遭剝皮、近根部被打孔，地方憂心恐枯死，縣府獲報後立即報案，並會同專家勘查，將研議緊急處理方案。

彰化縣湖埔社區大學執行長林淑玲表示，此路段行道樹靠近溪湖中央公園，原本枝葉茂密的雨豆樹形成綠色隧道，是許多民眾騎單車、觀光小火車必經之路，對生態及觀光都具重大意義。

中央社2月19日引述林淑玲說，遭惡意破壞的樹木包括2棵大葉山欖及19棵雨豆樹，其中1棵雨豆樹應是近日被環狀剝樹皮，並打洞灌入藥物，樹皮上還留有藥物痕跡；其餘樹木則是接近根部被打孔，部分已木質化，不知能否存活，令人痛心，會邀請樹醫師勘查。

彰化縣政府城市暨觀光發展處回應，19日下午已向派出所報案，協助調閱監視器釐清原因，也已會同專業植栽廠商至現場勘查並請教樹醫師，研議緊急處理方案。

依據彰化縣樹木保育自治條例，既有的行道樹及公共園區樹木不得侵害、毀損，違者可依情節輕重，處新台幣5千元以上、5萬元以下罰鍰，並限期恢復原狀；惡意破壞者也可能涉嫌觸犯刑法第354條毀損罪，可處2年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金。
樹木
保育
灌毒
路樹
彰化

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