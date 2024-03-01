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逾百飢民等援助遭以色列射殺？開戰迄今逾 3 萬巴勒斯坦人死亡

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/01 10:41
在以巴邊界逡巡的以色列軍隊（圖／路透社Amir Cohen）

在以巴邊界逡巡的以色列軍隊（圖／路透社Amir Cohen）

加薩衛生當局表示，當地時間週四（29日）有逾百名巴勒斯坦人在等待救援物資時，被以色列軍隊射殺，開戰迄今4個多月已累計逾 3 萬巴勒斯坦人喪生。以色列軍方則對本起事件的死亡人數提出質疑，並稱受害者多為援助卡車輾死。美國總統拜登警告，此事恐使以巴停火談判複雜化。

加薩衛生部官員表示，至少有112人在此事件中死亡、280人受傷。關於這起發生在加薩走廊北部地帶的混亂事件，死者死因眾說紛紜。

路透社報導，根據一名以色列軍官的說法，當救援卡車進入加薩北部時，發生兩起不同的事件。第一起事件為，援助卡車被數百民眾包圍，混亂中，數十人因被踩踏或被卡車輾壓而傷亡。當卡車離開後發生第二起事件，一些衝向車隊的人靠近以色列軍隊及一輛坦克，以軍隨即開火。以方士兵舉槍鳴空示警，然後向那些構成威脅且沒有離去的人開火。

衛報則報導，以色列軍隊否認對大批飢腸轆轆的民眾進行掃射，稱大多數人在逃跑被擠壓，或被試圖逃跑的卡車輾死。以方士兵僅是對一小群民眾開槍，並威脅要設立檢查站。

以方表示不相信巴勒斯坦方體工的死亡人數數據，但也沒有提供以方統計的數據。加薩衛生部發言人 Ashraf Al-Qidra 對以方的說法予以駁斥，並指出以方對此事件最新的評論表明「有實施新的犯罪與屠殺的預謀」，並表示死亡人數可能會增加。

目擊者與倖存者表示，救援卡車附近的人群被子彈擊中。治療了 161 名傷員的al-Awda醫院代理院長薩拉（Mohammed Salha）指出，大多數人是被擊中的。另一名巴國的目擊者向 BBC 表示，大部分人死於被卡車輾過。

聯合國安理會在週四晚間召開緊急會議，白宮呼籲對死亡事件「徹底地調查」，並提醒以色列，應對其控制下的加薩地帶提供基本安全保障。美國總統拜登（Joe Biden）表示，流血事件將對達成協議停火與在 3 月 10 日交換人質的努力有複雜的影響。

根據巴勒斯衛生當局數據，自以色列於 2023 年 10 月 7 日發動進攻以來，已確認有 30035 名巴勒斯坦人喪生，7萬多人受傷。數以千計的死者被掩埋在斷垣殘壁中，每 20 名加薩人，就有 1 名死於本起戰爭中。而美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在週四時表示，開戰以來已有超過 2.5 萬巴勒斯坦婦女及兒童遭以色列殺害。
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