〈時評〉台灣氫能源發展聯華當先驅 首座加氫站今年Q1-2終可望落地

全球電動車巿場在特斯拉打響第一炮之後，馬斯克最近說，如果沒有貿易壁壘，中國電動車會摧毀對手。電動車巿場快速淪於紅海巿場，然而，下一個綠能車在那裡？答案應該是氫能源車，而一家台灣企業，已猛著先鞭。

美國總統拜登與能源部長格蘭霍姆，去（2023）年10月13日，在費城港宣布，美國政府已選定7個可享有政府補助的氫能投資案，包括亞馬遜和埃克森美孚，參與的氫能計劃，總共將投資70億美元的聯邦補助款。屆時將在費城港，使用賓州、德拉瓦州、紐澤西州提供的氫能中心，為卡車和其他車型設備，提供氫燃料。



拜登說，氫燃料將有利美國因應氣候變遷。台灣方面也沒閒著，去年10月18日，官民六大企業集團與國營事業，包括台塑、台泥、聯華、中油、台電，均將分別提供儲能與氫能布局成果，搶進氫能未來上兆美元的超級大巿場。氫能大致分為四種，分別是綠氫、灰氫、藍氫、粉紅氫。

既有核電廠生產粉紅氫的成本，在補貼和沒有補貼的情況下，分別為每公斤0.48元至1.81美元，以及2.75至4.08美元，是最廉價的產氫方式之一。工研院已主導設立氫豐綠能科技股份有限公司，發展多項氫能技術，積極推動「台灣氫谷」計劃，國發會預計於2050年，氫能占比將提高到 9％至12%，逐步取代石化燃料。

台灣缺電危機，工業副產氫能發電是重要的解方之一，俟廢氫回收再發電的技術更成熟之後，一方面解決工業大廠製程中的「廢氫痛點」，一方面氫能將可提供大型交通載具的動力，共同將氫能市場搭起來。此外，氫是一種乾淨的能源載體，能夠大量儲存、運輸、分送，還可以作為生產氨和肥料的基礎物質，最終可以取代石化燃料。

談到氫能儲運的風險，氫是所有氣體中最輕的物資，一旦外洩，會立即竄升，在高處聚集，尤其它無色、無味且易燃，所以如何適當管制，成為重要課題。作業風險分析不可不慎， 適當通風的環境，防止氣體積聚，並有受過專業訓練的工作人員操作，隨時做好安全檢測和隔離洩漏，定期的環境與勞動檢查，防止意外發生。

全球第一列氫能火車RB33列車，已開始營運，列車上方沒有電纜線，也沒有柴油車頭，由法商阿斯通製造，德國聯邦政府及下蕯克森政府購買，當地的evb公司負責營運，在2022年8月上路，目前共有14個列車，每個列車有4節車廂，共有156個座位，列車最高時速可達140公里，行駛中幾乎聽不到噪音，時速最高每小時可達1千公里，台灣從北到南，高速行駛只要半個小時，即可從台北抵達高雄。

台灣首座加氫站早就在2014年就已經開始醖釀，2022年台灣最大的工業氣體製造商聯華氣體（又稱為聯華林德），一口氣簽下兩個合作案，並與全球氫氣燃料電池商用車供應商Hyzon Motors，共同開發氫燃料電池商用車。台灣第一座加氫站可望在今（2024）年首季末至第二季初落地，運用天然氣裂解搭配碳捕捉技術，產生氫氣，設置地點在台南樹谷工業區的氫氣生產工廠。

加氫站有兩種規格，一種是大型車輛需要的350bar(壓力單位)，小型車則是700bar，小型車因為氫氣可儲存的空間小，儲氫罐需要高壓儲存氫氣，加氫站提供大、小不同車型加氫服務，需調整氫氣的壓力，才能符合運輸載具的需求。

首座加氫站成本不低，估計至少要一億元，而且要虧五年，才有可能回收成本，作為氫能源的先驅，聯華看到商機，但是也準備承擔先驅者的責任與壓力，未來在技術及管理經驗更成熟之後，能夠提供政府主管機關製訂相關法規意見，共同邁向台灣下一個新能源的世界「氫氣」，其商機值得企業界及投資人共同期待。