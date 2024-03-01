國內逾44%育齡婦女缺乏維生素D 醫：恐影響胎兒骨骼及牙齒發育

依據國健署107-111年「國民營養健康調查」結果發現，我國20至49歲育齡婦女之維生素D缺乏的比率為44.6%。由於維生素D是懷孕期間重要的關鍵營養素之一，有助於胎兒骨骼及牙齒健康的發育，因此，鼓勵準備懷孕或已懷孕的準媽咪們應適度日曬，並在日常飲食中，攝取富含維生素D的食物。

維生素D 是脂溶性的維生素，維持人體正常生長及健康的重要營養素，根據世界衛生組織（WHO）指出，維生素D是人體骨骼代謝的重要因子，人體可由攝取食物（魚類、雞蛋…）、額外添加維生素D的食品中或由皮膚接受戶外陽光的紫外線照射，而自行合成維生素D。

孕媽咪的營養狀態與胎兒健康成長息息相關，若懷孕期間缺乏維生素D，可能引發成人骨軟化症及嬰幼兒佝僂症，及增加妊娠糖尿病、子癲前症、胎兒體重過輕、早產等風險。國健署提醒孕媽咪們透過2招，可以有效預防維生素D缺乏：

適度日曬：建議孕媽咪露出臉部、手臂等部位適度日曬，不塗抹防曬產品，但建議於每天上午10點以前或下午2點以後，陽光充足但不是最強烈的時段，每週3-4次，每次約曬太陽10至20分鐘，使身體能生成足量的維生素D。

攝取富含維生素D食物：依「國人膳食營養素參考攝取量」建議，孕媽咪每日維生素D攝取量需達10微克(相當於400 IU（國際單位）)，日常飲食中，可經由富含維生素D的魚類(如鯖魚、秋刀魚、鮭魚)、蛋黃、日曬過的乾香菇及額外添加維生素D之乳製品等來補充。

由於維生素D屬於脂溶性維生素，飲食中含有油脂可增加人體32%維生素D的吸收率，建議烹調食物宜採添加油脂或與油拌炒的方式，有助於達到孕媽咪每日維生素D的建議攝取量，並搭配充足的鈣質補充，才能讓胎兒的骨骼正常健康的發育。