疑涉貪遭檢調偵訊後交保 楊文科：將捍衛清白　台南偵辦光電弊案 以證人身分傳喚黃偉哲

新竹縣長楊文科疑遭控涉貪，昨(2/29) 遭新竹地檢署搜索並帶回偵訊，認為其涉有貪污治罪條例之罪嫌重大，但無聲請羈押必要，訊後諭知50萬元交保。楊文科表示，將捍衛清白。

新竹地檢署發布新聞稿說明，偵辦新竹縣政府人員疑涉不法案，檢察官於昨天上午指揮法務部調查局調查官、竹檢檢察事務官持法院搜索票執行搜索，並傳喚楊姓男子等相關人員到案釐清。

竹檢指出，檢察官訊問楊姓男子後，認其涉有貪污治罪條例之罪嫌重大，但無聲請羈押之必要，訊後諭知交保新台幣50萬元。

新竹縣政府上午發布新聞稿指出，楊文科與縣府團隊一向依法行政、秉公處理，楊文科尊重並全力配合司法調查，但要強調其絕無任何不法。

新竹縣府表示，目前檢調仍偵查中，相關案情有待檢方調查說明，只要有助於釐清真相，楊文科必定全力配合調查，期盼司法公正審理，還其清白。

楊文科於新聞稿中表示，他一路以來戰戰兢兢、堅持奉公守法，40多年公務生涯，行事光明磊落，將捍衛清白、奮戰到底。

中央社引述地方知情人士表示，檢調搜索楊文科辦公室等地，案件疑似與豐采520事件有關。對此，新竹地檢署說，無法透露，依法進行相關作為。

新竹地檢署指揮日前偵辦前新竹縣工務處長江良淵涉嫌違反貪污治罪條例等案件，在去年9月持法院核發搜索票，針對江良淵辦公處所等執行搜索，江良淵遭法院裁定羈押禁見，後續於去年12月新竹地方法院裁定江良淵以30萬元交保。

針對國民黨籍新竹縣長楊文科疑遭控涉貪，法務部長蔡清祥今天（3月1日) 說，新竹地檢署指揮調查局去搜索，事後由調查局初訊、交由檢察官複訊，複訊後認為有些犯罪嫌疑，但沒有羈押必要，所以諭知交保。

立法院會今天進行施政總質詢，邀行政院長陳建仁率內閣官員列席備詢。

蔡清祥會前受訪時表示，新竹地檢署指揮調查局持法院核發的搜索票去搜索，事後由調查局初訊、交由檢察官複訊，複訊後認為有些犯罪嫌疑，但是沒有羈押必要，所以諭知交保。

另外，台南檢調偵辦光電弊案，檢方昨傳喚台南市長黃偉哲作證，偵訊4小時請回。蔡清祥說，是以證人身分傳喚黃偉哲，也許是釐清相關的事實。