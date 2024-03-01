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【禍從天降】貨車突衝入基隆分駐所警員不治　嫌犯逃逸遭火車撞擊身亡

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/01 09:26
一輛小貨車（圖）2月29日晚間10時許突然衝入八堵分駐所，24歲蘇姓警員受到劇烈撞擊送醫不治，而肇事駕駛34歲簡姓男子棄車逃逸，在暖暖平交...

一輛小貨車（圖）2月29日晚間10時許突然衝入八堵分駐所，24歲蘇姓警員受到劇烈撞擊送醫不治，而肇事駕駛34歲簡姓男子棄車逃逸，在暖暖平交...

一輛小貨車昨(2/29) 晚間突然衝入基隆市警察局第三分局八堵分駐所，蘇姓警員受到劇烈撞擊，送醫急救後宣告不治，肇事駕駛簡姓男子棄車逃逸，在暖暖平交道遭台鐵區間車撞擊身亡。

基隆市警察局第三分局八堵分駐所昨晚突遭1輛小貨車衝撞，造成24歲蘇姓男警傷重不治。警政署今天說，已通令全國警局強化駐地安全防護，署長黃明昭也指示從優撫卹和協助治喪。

根據監視器畫面顯示，小貨車昨晚間10時1分突然衝入八堵分駐所，撞破大門後高速撞上值班台，造成2名警員受傷，24歲蘇姓警員傷勢嚴重，送抵基隆長庚醫院時已失去生命徵象，經搶救後仍回天乏術，24歲廖姓女警左腿、右額頭受到擦傷。

(影片來源/記者爆料網)

警方調查，34歲簡姓男子肇事後棄車逃逸，奔向鐵軌逃竄，在暖暖平交道遭台鐵區間車撞擊當場死亡，而肇事小貨車為失竊車輛，在新北市貢寮區遭人竊取，警方在車上並未發現毒品。

鐵路警察局台北分局七堵派出所於昨天晚間11時30分完成蒐證，今天(3月1日) 凌晨0時許將簡男遺體搬離現場，今天凌晨1時2分台鐵全線恢復雙向通車。

【禍從天降】貨車突衝入基隆分駐所警員不治　嫌犯逃逸遭火車撞擊身亡(圖/記者爆料網)

警政署長黃明昭、基隆市長謝國樑和基隆市警察局長翁群能得知後，前往醫院慰問家屬。

中央社引述謝國樑受訪表示，蘇姓警員是名英俊挺拔的警員，對於發生這起事件感到非常難過，一定會從優撫卹並盡全力協助家屬後續事宜。至於簡男為何要駕車衝撞分駐所，翁群能表示，目前還不能論斷，全案尚待釐清。

黃明昭指出，對於嫌犯開小貨車衝撞分駐所，導致蘇姓警員重傷不治感到心痛和不捨，警政署會從優撫卹，並全力協助辦理治喪事宜，另要求基隆市警局儘速釐清犯案動機，他並譴責犯嫌罪大惡極，不可原諒，深感可惡至極，也提醒警員提高警覺。

黃明昭說，經初步瞭解，犯嫌有幻聽、幻覺和攻擊他人情形，曾在2月就醫，另警方查出犯嫌有吸毒情形，目前應可排除犯嫌因為被告發收到罰單，衍生報復警員行為。

警政署今天凌晨發布新聞稿表示，黃明昭獲悉此事後，第一時間就趕赴基隆長庚醫院探視、慰問受傷員警及家屬，其中蘇姓男警經搶救仍宣告不治，黃明昭深感哀慟與不捨，除立即指示基隆市警察局全力協助家屬治喪外，也將從優爭取撫卹。

黃明昭要求，基隆市警局要儘速釐清犯案動機，並譴責犯嫌罪大惡極、不可原諒。

他現場接受媒體聯訪時表示，初步瞭解犯嫌有吸毒情形和就醫紀錄，會幻聽、幻覺和攻擊他人，雖曾被告發收罰單，但事隔久遠應可排除。

警政署表示，案發後已即時通令全國各警察機關強化各駐地安全防護，執勤員警要提高警覺，隨時注意駐地內、外狀況以為應變。

另外，也責請基隆市警察局長翁群能整合團隊力量，務必於最短時間內釐清案情及犯案動機，以安定民心。
貨車
警局
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