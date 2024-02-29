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台灣燈會「最台南」的光雕秀《靈動的目光》　古調揉合電子樂奇幻開場

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/29 20:48
《靈動的目光》。（圖／主辦單位）

《靈動的目光》。（圖／主辦單位）

「靈動的目光」由藝術總監陳怡潔以及音樂總監王希文合作，靈感來自於大台南會展中心鯨魚腹造型的建築，陳怡潔將其建築賦予眼睛意象，內容結合廟宇傳藝的人間國寶、傳世的南管與古調、多元族群、嘻哈饒舌、以及校園活力，由跨世紀的百人共創長達85米巨大的光雕藝術，3月10日大台南會展中心東側廣場絢麗登場。

演出卡司包含饒舌教父大支 Feat.音樂藝術家李竺芯為台南創作的饒舌歌曲、搖滾頑童豬頭皮靈活靈現的旁白聲音演出、歌手史茵茵知性又療癒的導聆、以及金曲最佳客語歌手米莎的動人演唱，結合台南在地實力堅強的影像團隊北澤鋼、白鹿影像、正在動映、插畫家湯士賢、美術設計邱璽民等，以在地民俗音樂緊扣眾神之都的人文風貌。

致敬被譽為「眾神之都」、擁有超過1600座廟宇的台南，光雕影像設計取樣傳統工藝匠師的作品，包括剪黏工藝匠師同時也是人間國寶的陳三火、糊紙工藝匠師吳文進、糊紙工藝匠師王明賢、粧佛工藝匠師黃德勝、以及彩繪工藝匠師潘岳雄。

王希文說明四段音樂設計，首段採集西拉雅族吉貝耍部落文史工作者段洪坤老師提供的古調，及台南市定傳統藝術保存團體南聲社的樂音，經由跨界作曲家徐啟洋透過取樣技術與與電子音樂揉和，創作出奇幻又當代的「鳳凰之眼」開場；第二段則由大支與李竺芯攜手創作一段富有敘事性的饒舌曲調，以當代更潮流的音樂型態去描繪台南的地景與美食背後的文化底蘊；第三則以各族群的語言為聽覺符號，創作為一首兼容並蓄的歌曲，再由米莎演唱詮釋，強調多元文化的價值；最後一段邀請南藝大學生採集台南在地聲音素材，由徐啟洋打造成「聲景」藝術音樂，象徵台南未來的展望和共融。

光雕展演於每晚18:10、18:40、19:10、19:40、20:10、20:40、21:10、21:40演出，每場次約10分鐘；凡掃QR code或上網票選你最喜歡的神獸，就有機會獲得神獸刺青貼紙，數量有限送完為止。
台灣燈會
光雕
台南

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更新時間 : 2024-03-01 03:45 GMT+08:00

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