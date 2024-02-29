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「潮品集．潮坊」祭「金饌龍蝦」套餐 午間限定1,680元

By 台灣英文新聞
2024/02/29 20:43
「潮品集．潮坊」歡慶女神節（圖／潮品集．潮坊）
「潮品集．潮坊」歡慶女神節（圖／潮品集．潮坊）

「潮品集．潮坊」歡慶女神節（圖／潮品集．潮坊）

「潮品集．潮坊」歡慶女神節（圖／潮品集．潮坊）

近來女力崛起、女性不再受限性別，終於可以忠於自己的聲音，創造屬於自己職場上的閃亮舞台，位於信義區新光三越A4百貨6樓的「潮品集．潮坊」歡慶女神節，推出「金饌龍蝦 幸福龍給妳」午間套餐，即日起不分平假日每人僅1,680元，即可享受８道精緻佳餚，內含「經典潮州滷鵝片」、「蟲草花北菇燉雞湯」、「芝士奶油焗小龍蝦」、「中式煎牛柳」、「瑤柱白菜心」、「潮坊美點心」等精緻佳餚，邀請所有女性消費者和姊妹閨密相約、享受舒心愜意的美好食光；男性則可寵愛自己的女神，一同共進約會增溫感情。更多詳情、訂位專線02-2772-2687~8

2024女神「龍幸福」 龍年就是要吃活跳跳龍蝦

歡慶女神月！潮品集．潮坊祭指定酒款第二瓶半價

「潮品集‧潮坊」於2022年末，進駐台北新光三越信義新天地6樓，深受信義區消費者喜愛！今年春節檔期更創下近千萬的營收好成績，為迎接3月女神節的來臨，餐飲團隊特獻上「金饌龍蝦 幸福龍給妳」午間套餐要擄獲饕客們的味蕾，套餐內含八道潮州佳餚，其中包括潮品集經典「潮州滷鵝片」，精選4-5公斤的肥鵝，以70年終年不斷火老滷滷製恰到好處，多汁滑嫩而不乾澀，細膩刀工片下0.3公分的鮮嫩鵝肉，蘸上特製鵝醋更是提味增鮮。重頭戲的「芝士奶油焗小龍蝦」嚴選澳洲新鮮活體波紋龍蝦加入精華上湯悶煮，淋上主廚特製燉煮的白醬和芝士，濃郁的乳香與鮮甜的海味，搭配伊麵飽足感十足。「中式煎牛柳」主廚秘製特調「中式醬」茄汁濃郁復古味滿滿，搭配軟嫩的牛菲力與洋蔥拌炒，別有一番風味！套餐另享「潮坊美點心」、「芋泥西米露」等8道道地潮州佳餚，飯後還有時令水果。

向來以提供細膩的服務品質為待客之道，擁豐富酒藏的「潮品集‧潮坊」結合法式飲食節奏，營造慢食餐酒的用餐氛圍，更為讓消費者有尊榮般享受，歡慶女神月，3月5日起凡消費再享餐廳特選指定紅、白酒款第二瓶半價優惠，要讓消費者們寵愛女王無極限。更多詳情、訂位專線02-2772-2687~8

※潮品集保有活動最終解釋權

更多詳情，請洽官網查詢。

更新時間 : 2024-03-01 03:45 GMT+08:00

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