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WTO部長會議 鄧振中會戴琪 促台美貿易新一輪談判

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/29 20:23
行政院政務委員鄧振中（左）與美國貿易代表戴琪在阿布達比WTO部長會議會晤（圖／行政院經貿談判辦公室）

行政院政務委員鄧振中（左）與美國貿易代表戴琪在阿布達比WTO部長會議會晤（圖／行政院經貿談判辦公室）

第 13 屆世界貿易組織（WTO）部長會議正在阿布達比舉行，行政院政務委員鄧振中在會議期間，會晤了美國貿易代表戴琪（Katherine Tai），盼加速台美 21 世紀貿易倡議第二階段談判。

根據行政院經貿談判辦公室，雙方對進行中的台美21世紀貿易協定談判廣泛交換意見，將責成談判人員加速勞工、農業及環境三項議題技術層面之討論，以期早日確定未來協定內容。

鄧振中向戴琪表示，台灣正鼓勵其他理念相近的國家參考台美協定內容，與台灣簽署具法律效力的貿易協定，藉以帶動國際貿易體制朝向更公平、開放的方向進展。

雙方也就非市場經濟國家經由不公平政府補貼造成若干產業生產過剩，嚴重妨害世界貿易體系，及各國產業發展空間的問題深入討論，並交換彼此在分散市場上之經驗。

台美 21 世紀貿易倡議（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）涵蓋 12 項議題，包括貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業、勞動、環境、農業、數位貿易、標準、國營事業、非市場政策與做法。

台美於 2023 年 6 月在華府簽署首批關於前五項議題的協定。貿易談判辦公室表示，首批協定將增強台灣產業參與國際經貿投資活動的能力，定能增加我國參加 CPTPP 等區域貿易協定之機會。
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