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工時破百 過勞低薪誰人知 南韓罷工醫生無懼最後通牒寧被吊銷執照

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/29 19:28
2024年2月25日，首爾聖瑪麗醫院。（圖／路透社Kim Soo-Hyeon）  

2024年2月25日，首爾聖瑪麗醫院。（圖／路透社Kim Soo-Hyeon）  

南韓醫師罷工行動已一周，政府下達最後通牒，2 月 29 日再不復工者，將面臨法律行動，但期限將至，多數出走的醫生仍不退讓，雙方沒有共識，陷入僵局。遭受衝擊的大眾不挺醫師，態度強硬的總統尹錫悅，支持率反而上升。

多少人棄守崗位

路透BBC 報導，南韓政府有意將醫學院招生人數每年多增 2,000 人，明年起從 3,000 人增至 5,000 人，因應醫療人手短缺問題。

醫界認為此計畫未從根本解決問題，一周來全國約 2/3 住院醫師、實習醫師加入了罷工行動。截至 28 日，9,000 多名停工醫生中，僅 294 人回到工作崗位。

在已開發國家中，南韓的醫生與患者比例是數一數二低，而隨著人口老化加劇，政府警告 10 年內醫護人力將嚴重不足。

年輕醫生不滿的原因

這些資歷淺的醫生認為，醫療體制真正的問題是過勞加上低薪。一味增加招生人數，讓不那麼優秀的人，都有機會穿上白袍，無助解決問題，反而會降低醫療品質。

南韓的醫療服務多是民營制，但費用尚在可負擔範圍。抱屈的醫師表示，緊急醫療、重症手術、專症醫療的收費都太低，也難怪愈來愈多人選擇醫美這條路，或只願在大城市服務，導致城鄉資源差距擴大。

首爾聖瑪麗醫院的 25 歲醫師 Ryu Ok Hada 表示，他與同袍已一周不上工。以往他凌晨 4 點就得起床，每周工時逾 100 小時，常常連續 40 小時沒得休息。儘管南韓醫生薪水不差，但 Ryu 強調，如此長工時換算下來，掙的錢根本不到最低工資。

Ryu 表示，他們這種廉價勞力遭到教學醫院剝削，某些大醫院的實習、住院醫師占比甚至高達 40%，堪稱是醫院營運的主力。

醫院一團亂，護理師當醫師用

罷工導致許多大醫院不得不拒收患者，手術量能銳減五成，影響的主要是排定好的手術，但也有少數重症手術受到衝擊。

醫生落跑，護理師被推上戰場。有人抱怨稱，本該由醫師進行的手術台行為，現在卻落到他們頭上。仁川一所醫院工作的護理師 Choi 也怒指，人力不足，她的每日工時已被迫增加了 1.5 個小時，不知何時才是個頭。

尹錫悅民望反彈，雙方陷僵局

南韓政府允諾，將推出醫療改革，會聆聽醫界的訴求，如特定科別加薪、遭遇醫療糾紛時為醫師提供更多法律保障等，邀請實習醫生參與相關改革討論。目前醫界與官員尚未就此事正式交涉。政府稱韓國醫學會（Korean Medical Association）不適合代表實習醫師參與談判，畢竟韓國醫學會主要是由開業醫生所組成。

民眾權益受到影響，對醫師少有同理心，而總統尹錫悅立場強硬，反而頗得民心。自罷工至今，尹錫悅的支持度有所回升，但這也意味為了選票考量，4 月國會大選前，政府不太有誘因整頓體制、調高醫療費用。

現官員與醫生僵持不下，衛生部拒絕接受辭呈，揚言要將罷工醫生送辦，不復工就吊銷執照至少 3 個月，相關程序將於 3 月展開。韓國醫師會將於 3 月 3 日投票決定，資深醫師是否也要加入罷工行列。若大批年輕醫生真遭到逮捕，他們可能會採取行動。

對 Ryu 而言，被捕、失去醫師執照，都不足為懼。倘若政府不妥協、不正視他們的苦楚，那他也只能不如歸去，另謀出路了。
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