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沉浸互動演出《落日月台》思考人生終點選擇　穿梭台北松菸神秘空間

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/29 17:55
《落日月台》。（圖／主辦單位）

《落日月台》。（圖／主辦單位）

由獲威尼斯影展最佳 VR 體驗《巴黎舞會》團隊打造，沉浸體驗演出《落日月台》自即日起於松山文創園區登場，在長達80分鐘的體驗過程，9位奇裝異服的漂流者引導旅客穿梭8個神秘空間。

自高雄啟程的巡迴沉浸式計劃《落日轉運站》以人生盡頭為題，陪伴旅客面對生命中將面臨的終點；2024 年《落日轉運站》正式抵達台北，並推出全新原創子作品《落日月台》，融合即時互動演出、場景及食物設計帶來另類的探索方式，為每位旅客量身打造專屬旅程，在不被現實所困的時空中，重新思考面臨終點時的選擇。

本次作品為驚喜製造暌違兩年再次於台北推出即時互動展演，將協同《微醺》系列原班人馬風狗浪帶來嶄新的體驗型式，體驗者將透過與演員的對答更了解自己，《落日轉運站》系列作品皆傳達一個訊息：我們所經歷的每個終點，其實都是為了迎接下一次精彩的旅程而暫時停留，當你準備好再次啟程時，一段全新的旅途正等候著你。

搶先參與首週展演的旅客表示：「在城市生活難得能抽離一切、面對自己好好對話」、「即使一個人前往也不會感到孤獨，一場令人深思與潸然淚下的體驗」；更有人分享親身體驗過終點後的感觸：「雖然人生並不能重來，但每天醒來也算另一種重來吧」、「這裡讓我思考，當一切措手不及時，如果還有機會可以把握什麼」、「謝謝這趟旅程，接住快碎掉的我，讓我有勇氣繼續面對這個世界」。

驚喜製造自2016 年起已推出 10 項自產與共創作品，包含《無光晚餐》、《一人餐桌》、《微醺大飯店》、《明日俱樂部》等作品，創立至今累積億次票房，體驗領域橫跨餐飲、表演、樂園、街頭行動。

購票連結：https://bit.ly/48qR9xJ
威尼斯影展
落日月台
驚喜製造

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更新時間 : 2024-02-29 19:19 GMT+08:00

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