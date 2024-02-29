新北市囊括13農金獎項全國之最　侯友宜感謝農漁友辛勞付出

新北市政府農業局於今日舉辦「112年度績優農漁 會及農漁民表揚典禮」，去年新北市各農漁會及農漁友表現優異， 其中農金獎拿下13獎項，為全國最多，新北市長侯友宜今(29) 日特別出席親自頒贈獎座，向所有農漁會及農漁友表達感謝。

112年度本市農漁會表現亮眼，不僅有7家農漁會躋身全國農漁會 盈餘排名前10名，更於農業金融體系最高榮譽「農金獎」囊括13 獎項，為全臺最多，其中汐止區農會榮獲第17屆農金獎「 農業金庫策略合作獎」及「數位金融推廣獎」雙特優， 不僅積極與農業金庫合作推廣聯貸、保險、代收代繳等業務， 更是全臺第一家推廣行動支付的農會，透過與市場自治會合作， 將台灣PAY支付拓展至在地約900個商家， 將行動支付帶入客戶的日常生活，堪稱全國農金楷模。另外淡水區、 汐止區及五股區農會成立綠色照顧站，提供長者關懷、 送餐及食農教育等服務，榮獲「第三屆十大綠色照顧優良典範－ 綠色關懷服務獎」； 深坑區農會志工團隊針對長者進行個別照護並提供多元課程，榮獲「 112年度社區金點獎-金點之星」，皆為農業推廣做出傑出貢獻。

本市績優農漁民亦榮獲多項殊榮， 蔡志鴻先生致力推行友善釣魚理念，推廣一支釣方式取代網具， 對於漁業保育及永續生態貢獻良多，獲選為「112年度全國模範漁 民」。新北各農漁會及農漁民表現優異，今(29)日市長侯友宜也 到場祝賀並頒發獎座，同時也為新北青農聯誼會第5屆新任會長許元 耀及副會長蔡豪仲、葉承軒頒發感謝狀，感謝聯誼會多年的付出。 本次獎座特別邀請2024年萬金杜鵑主視覺設計者「囍樹設計Ci zoo&Co.」操刀設計，以實木、 金屬及茶樹枝等天然材料構成，除展現新北環山臨海豐富農漁意象， 更體現主軸「健康」元素，象徵結合所有人的努力讓新北市邁向「 農業健康市」。

市長侯友宜表示，新的一年將持續秉持新北市做大事「農業健康市/ 式」理念，協助農友打開通路，建立消費者信賴的健康農產品牌， 讓消費民眾能夠選購產地直送當季的美味， 並持續推動青農力計畫及農漁民長者健檢，打造友善從農從漁環境， 成為農漁會、農漁民及市民朋友的後盾，一起為新北農漁業打拼， 再創新北農業高峰。

新北市農會理事長林讚枝表示，感謝新北市府團隊， 不僅輔導農會各項業務成長精進， 推廣新北市各項農特產品更是不遺餘力。 萬里區漁會理事長林榮欽表示，市府協助完善漁港基礎建設、 行銷漁港觀光遊程，並大力行銷萬里蟹、貢寮鮑等漁產品牌， 讓北海岸漁產業能夠穩定發展。