中華電信與高通簽署合作備忘錄　深化雙方策略合作

中華電信今日（2/29） 宣布與高通技術公司旗下子公司Cellwize Wireless Technologies, Inc. 於西班牙巴塞隆納舉行的2024世界行動通訊大會（Mobile World Congress, MWC）簽署合作備忘錄（MOU）， 透過採用高通尖端的RAN自動化平台， 共同合作發揮Edgewise節能（Edgewise Energy Savings）解決方案的效益。 此合作備忘錄旨在於中華電信行動網路上實施基於AI的先進能源效 率編排應用程式，以大幅提升現有基地台RAN設備的能源效率， 同時減少碳排放，最佳化節約能源成本，打造綠色網路， 為消費者實現兼具能耗與效能的最佳行動體驗。

中華電信與高通技術公司在實現行動通信創新上擁有穩固且長期的合 作關係，透過本次合作備忘錄的簽署，共同探索5G RAN部署的節能效率， 以在呼應國際市場對於永續發展需求的同時， 加速企業數位轉型與產業升級。目前， 雙方已初步透過高通Edgewise節能解決方案在台北市北投區 進行首次概念性驗證， 成為全球第一個在中華電信行動網路上實現近7%節能效率的方案， 即可於一年內實現超過30MWh的節能效率。

此次成果是將現有5G網路與高通Edgewise節能方案高度整 合，透過先進AI與機器學習演算法， 智慧且動態管理5G基地台RAN設備，增強節能效率。 此解決方案的優勢在於能適應多變的傳輸流量狀況與使用者需求， 在維持最佳使用者體驗的前提下優化基地台能耗， 以降低5G網路能源需求。 中華電信與高通技術公司期待日後持續擴大此解決方案至更廣泛的4 G/5G網路， 進一步帶動國內行動通信服務與相關產業的發展演進。

中華電信總經理林昭陽表示：「很高興能與高通持續深化合作， 透過導入高通Edgewise節能方案的概念性驗證，在實現5G RAN自動智慧管理的同時達到能源效率最佳化， 有助於中華電信具體實踐科技減碳的策略目標。透過與高通的合作， 相信能加速5G多元創新服務發展， 努力為消費者與企業客戶提供優質5G 服務，打造新成長動能，為客戶帶來品質與價值。」

高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰表示：「 能夠落實具備穩健、強大和節能的連網能力，對於正積極發展5G+ AI應用的台灣各產業來說非常重要。 高通期待與中華電信密切合作， 為台灣和全球打造先進的5G基礎設施和服務， 攜手推動永續發展和連網的極限。」