新北推杜鵑產業　萬金杜鵑美到國外斬獲5大國際獎

萬金杜鵑品牌營造榮獲2023年雪梨設計獎、 紐約設計獎、紅點設計獎、德國設計獎及亞洲設計獎等，共5大世界 國際品牌行銷獎殊榮，今(29)日於市政會議獻獎， 新北市長侯友宜感謝萬金地區花農近半世紀的付出， 並肯定農業局同仁推動萬金杜鵑的努力，讓萬金杜鵑躍上國際， 使更多人看見杜鵑之美。

雪梨設計獎及紐約設計獎同為國際城市設計獎， 紅點設計獎為全球四大指標的國際設計競賽大獎， 德國設計獎則由德國政府設立之設計委員會所舉辦， 為設計界歷史悠久的重要賽事。萬金杜鵑品牌營造榮獲2023年雪 梨設計獎「行銷-品牌體驗-國際」類金獎、紐約設計獎「行銷-品 牌體驗」類銀獎、紅點設計獎「品牌與傳播設計-廣告-整合性行銷 活動」類獎項、德國設計獎「傳播設計–綜合活動及廣告」類WIN NER獎，其中更因獲雪梨設計獎國際品牌行銷類唯一的金獎殊榮， 因此獲得該主辦單位推薦、提名，進而也榮獲亞洲設計獎銀獎， 更值得一提的是，德國設計獎將萬金杜鵑列為2024的行銷宣傳範 例，斬獲國際各大品牌行銷獎項。

侯友宜表示，全台8成綠美化的杜鵑花苗都是來自萬里、金山， 栽培已近半世紀，花農更已傳承至第三代，杜鵑種植面積30公頃， 每年產量達600萬株，品質及產量冠全台第一。 為打破杜鵑花行道樹工程苗刻版印象，市府推動萬金杜鵑品牌營造， 透過花展、小旅行、彩繪塗鴉、杜鵑手帳本、年曆、 特色商品開發等，凝聚在地花農意識，並廣納在地店家加入響應， 跨界與各藝術家合作，一同推廣萬金杜鵑之美。

今(29)日由培育300多種杜鵑的杜鵑博士萬里花卉產銷班柳枝 芳班長及青農金山花卉產銷班嚴慶榮班長，代表萬金地區花農， 將所獲得之國際5大榮耀及地方努力半世紀的成果獻給市長， 並肯定市府致力於萬金杜鵑的推廣，使得杜鵑年銷售量成長2成， 去年也有多位青農返鄉接班，促使杜鵑產業能永續發展、代代相傳。

新北市農業局長李玟表示， 目前萬金杜鵑正在萬里區瑪鋉溪畔的運動公園及觀光公園辦理花展， 由13組藝術家團隊與花農們一同打造別具特色的杜鵑花藝作品， 花展更延伸至萬里及金山的苗圃，邀請大家來萬里金山賞杜鵑， 相關活動資訊可上農業局稼日蒔光FB(https:// reurl.cc/lgAo9v)及萬金杜鵑官網(https: //www.wanjinazalea.com.tw/)查詢假 日活動及諸多加碼好康。

萬金杜鵑品牌獲5大世界國際品牌行銷獎，今(29)日於市政會議獻獎予新北市長侯友宜(左3)。(圖/新北市政府農業局)