新北推杜鵑產業　萬金杜鵑美到國外斬獲5大國際獎

萬金杜鵑品牌營造榮獲2023年雪梨設計獎、紐約設計獎、紅點設計獎、德國設計獎及亞洲設計獎等，共5大世界國際品牌行銷獎殊榮，今(29)日於市政會議獻獎，新北市長侯友宜感謝萬金地區花農近半世紀的付出，並肯定農業局同仁推動萬金杜鵑的努力，讓萬金杜鵑躍上國際，使更多人看見杜鵑之美。
雪梨設計獎及紐約設計獎同為國際城市設計獎，紅點設計獎為全球四大指標的國際設計競賽大獎，德國設計獎則由德國政府設立之設計委員會所舉辦，為設計界歷史悠久的重要賽事。萬金杜鵑品牌營造榮獲2023年雪梨設計獎「行銷-品牌體驗-國際」類金獎、紐約設計獎「行銷-品牌體驗」類銀獎、紅點設計獎「品牌與傳播設計-廣告-整合性行銷活動」類獎項、德國設計獎「傳播設計–綜合活動及廣告」類WINNER獎，其中更因獲雪梨設計獎國際品牌行銷類唯一的金獎殊榮，因此獲得該主辦單位推薦、提名，進而也榮獲亞洲設計獎銀獎，更值得一提的是，德國設計獎將萬金杜鵑列為2024的行銷宣傳範例，斬獲國際各大品牌行銷獎項。
侯友宜表示，全台8成綠美化的杜鵑花苗都是來自萬里、金山，栽培已近半世紀，花農更已傳承至第三代，杜鵑種植面積30公頃，每年產量達600萬株，品質及產量冠全台第一。為打破杜鵑花行道樹工程苗刻版印象，市府推動萬金杜鵑品牌營造，透過花展、小旅行、彩繪塗鴉、杜鵑手帳本、年曆、特色商品開發等，凝聚在地花農意識，並廣納在地店家加入響應，跨界與各藝術家合作，一同推廣萬金杜鵑之美。
今(29)日由培育300多種杜鵑的杜鵑博士萬里花卉產銷班柳枝芳班長及青農金山花卉產銷班嚴慶榮班長，代表萬金地區花農，將所獲得之國際5大榮耀及地方努力半世紀的成果獻給市長，並肯定市府致力於萬金杜鵑的推廣，使得杜鵑年銷售量成長2成，去年也有多位青農返鄉接班，促使杜鵑產業能永續發展、代代相傳。
新北市農業局長李玟表示，目前萬金杜鵑正在萬里區瑪鋉溪畔的運動公園及觀光公園辦理花展，由13組藝術家團隊與花農們一同打造別具特色的杜鵑花藝作品，花展更延伸至萬里及金山的苗圃，邀請大家來萬里金山賞杜鵑，相關活動資訊可上農業局稼日蒔光FB(https://reurl.cc/lgAo9v)及萬金杜鵑官網(https://www.wanjinazalea.com.tw/)查詢假日活動及諸多加碼好康。
萬金杜鵑品牌獲5大世界國際品牌行銷獎，今(29)日於市政會議獻獎予新北市長侯友宜(左3)。(圖/新北市政府農業局)