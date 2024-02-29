新北4校長獲教育部校長領導卓越獎 人數全國居冠

教育部為樹立校長領導的典範，辦理「 校長領導卓越獎」選拔，鼓勵校長發展卓越的教育領導模式。 新北市提名4位校長，包含修德國小陳俊生校長、 光復國小張明賢校長、 溪崑國中徐淑敏校長及前北大高中施雅慧校長，全數獲獎， 獲獎人數歷年最多，更居全國之冠。 獲獎校長們皆是為孩子用心辦學、 致力提升學校經營績效的卓越校長，不僅具教育專業， 更是以滿懷教育愛陪伴孩子，在崗位上奉獻心力的典範。 獲得崇高殊榮的校長們今(29)日在市政會議獻獎，分享榮耀。

修德國小陳俊生校長感謝一起胼手胝足打拼的夥伴們，擔任校長10 餘載，任內學校皆面臨轉型的需求與迫切， 而校長該做的是引領學校化蛹成蝶，邁向優質。 特別感謝曾經或現在的夥伴，大家總能秉持著「專業共好」 的精神同舟共濟，薪傳既有榮耀並且持續開創新意， 不僅讓學校逐漸蛻變再展風華，也因此嘉惠更多學子， 期勉所有教育夥伴繼續「以愛為圓心，專業為半徑， 為孩子畫出無限的可能大圓。」

光復國小校長張明賢表示，教育如風，孩子如風鈴， 風吹鈴響是他在校長職位中最喜悅的享受。 他看到每個孩子從認識自己開始， 學習尊重生命的價值以及勇敢面對生命的各種挑戰，邁入第10年的 校長生涯，開心用心琢磨，讓孩子成為耀眼的光。

溪崑國中校長徐淑敏表示，教育始終是她最熱愛的志業， 尤其能承擔校長的使命與責任，更是彌足珍惜， 領航接掌校務十二年，曾於團隊沮喪時，重新點燃生命之燈， 使之翻轉蛻變；於校務遲滯不前時，構築教育希望工程， 使之策進創新。獲獎的此刻，唯有心存感恩， 並將以另一個自我惕勵的起始點，迎接每一位渴望呵護的孩子、 關懷每一位需要照應的老師，任重道遠，持續前行。

時任北大高中校長施雅慧說，擔任校長15年以來， 曾颱風天勇闖高速公路去守護校園，每當深夜手機響起， 即須處理校園危機事件，這些責任無限大的工作， 她卻覺得是校長們的福氣，一所新學校的發展需要耐心、 用心地累積資源和能量，每當遇到困難時，她會告訴自己， 所有的機會和挑戰都是學校發展的養分；她總是鼓勵團隊夥伴：「 不要擔心，校長會陪伴大家，我們有信心能帶動學校的全面發展！」 得獎的使命則是傳承教育愛，校長領導的溫馨故事， 不只記錄在校史中，更對親師生產生正面影響。

侯友宜市長表示，誠摯感謝新北教育夥伴，長期為學生熱情奉獻， 帶領新北教育精進成長，打造充滿愛與希望的教育理想國， 讓孩子求學過程中，時時擁有明燈指引。112年度共有4位校長榮 獲校長領導的最高榮耀，展現新北市教育成果豐碩。