新北4校長獲教育部校長領導卓越獎 人數全國居冠

教育部為樹立校長領導的典範，辦理「校長領導卓越獎」選拔，鼓勵校長發展卓越的教育領導模式。新北市提名4位校長，包含修德國小陳俊生校長、光復國小張明賢校長、溪崑國中徐淑敏校長及前北大高中施雅慧校長，全數獲獎，獲獎人數歷年最多，更居全國之冠。獲獎校長們皆是為孩子用心辦學、致力提升學校經營績效的卓越校長，不僅具教育專業，更是以滿懷教育愛陪伴孩子，在崗位上奉獻心力的典範。獲得崇高殊榮的校長們今(29)日在市政會議獻獎，分享榮耀。
修德國小陳俊生校長感謝一起胼手胝足打拼的夥伴們，擔任校長10餘載，任內學校皆面臨轉型的需求與迫切，而校長該做的是引領學校化蛹成蝶，邁向優質。特別感謝曾經或現在的夥伴，大家總能秉持著「專業共好」的精神同舟共濟，薪傳既有榮耀並且持續開創新意，不僅讓學校逐漸蛻變再展風華，也因此嘉惠更多學子，期勉所有教育夥伴繼續「以愛為圓心，專業為半徑，為孩子畫出無限的可能大圓。」
光復國小校長張明賢表示，教育如風，孩子如風鈴，風吹鈴響是他在校長職位中最喜悅的享受。他看到每個孩子從認識自己開始，學習尊重生命的價值以及勇敢面對生命的各種挑戰，邁入第10年的校長生涯，開心用心琢磨，讓孩子成為耀眼的光。
溪崑國中校長徐淑敏表示，教育始終是她最熱愛的志業，尤其能承擔校長的使命與責任，更是彌足珍惜，領航接掌校務十二年，曾於團隊沮喪時，重新點燃生命之燈，使之翻轉蛻變；於校務遲滯不前時，構築教育希望工程，使之策進創新。獲獎的此刻，唯有心存感恩，並將以另一個自我惕勵的起始點，迎接每一位渴望呵護的孩子、關懷每一位需要照應的老師，任重道遠，持續前行。
時任北大高中校長施雅慧說，擔任校長15年以來，曾颱風天勇闖高速公路去守護校園，每當深夜手機響起，即須處理校園危機事件，這些責任無限大的工作，她卻覺得是校長們的福氣，一所新學校的發展需要耐心、用心地累積資源和能量，每當遇到困難時，她會告訴自己，所有的機會和挑戰都是學校發展的養分；她總是鼓勵團隊夥伴：「不要擔心，校長會陪伴大家，我們有信心能帶動學校的全面發展！」得獎的使命則是傳承教育愛，校長領導的溫馨故事，不只記錄在校史中，更對親師生產生正面影響。
侯友宜市長表示，誠摯感謝新北教育夥伴，長期為學生熱情奉獻，帶領新北教育精進成長，打造充滿愛與希望的教育理想國，讓孩子求學過程中，時時擁有明燈指引。112年度共有4位校長榮獲校長領導的最高榮耀，展現新北市教育成果豐碩。