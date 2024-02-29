新北推動交安教育榮獲全國第一　忠孝國中等4校勇奪金安獎績優學校

交通部金安獎為全國交通安全最高榮譽， 新北市忠孝國中、土城國中、南勢國小及新林國小4校勇奪交通部1 12年金安獎交通安全教育評鑑績優學校，今(29)日於市政會議 分享獲獎喜悅。侯友宜市長嘉許4校的努力， 希望做為各校推動交通安全教育的典範。此外，新北市也榮獲交通部 112年金安獎年終視導教育小組全國第一組第1名殊榮， 市長肯定教育局偕同各局處合作推動交通安全教育， 請各單位持續在交通安全教育、通學環境改善、 接送車輛稽查等方面積極落實，保護學童安全。

4所金安獎學校推動交安教育也各有「撇步」！忠孝國中新校舍竣工 ，將學校周邊打造成敞亮的安全通學廊道，並提倡「走一段路上學」 ，鼓勵家長接送時善用校園周邊避車道設計，減少上放學壅塞。 在課程方面，以「替孩子的未來做銜接」為理念設計， 七年級課程以行人用路意識為主軸； 八年級教導學生駕駛者應有的正確概念； 九年級以大眾運輸為課程主軸。9年級林睿程同學說， 上完一系列課程後， 意識到不論是行人或是駕駛者都應該注意路權並遵守交通規則， 才能確保自己和他人的安全。

土城國中結合真實情境狀況設計課程內容，提升學生交通安全意識， 如在童軍課設計密室逃脫課程，運用校園內的標線、 標誌進行交安尋寶闖關體驗，7年級張子倩同學表示， 透過有趣的課程不僅體會團隊合作的重要性， 更學會運用交通標誌順利解謎過關。8年級盧禹寧同學則說， 有次全家到河濱公園騎車，沒想到自行車鍊條居然脫落， 幸好在學校學過如何修理，便迅速應對成功修復了鍊條、解決問題。

南勢國小以交通安全教案手冊結合交安五守則，發展校本交通安全課 程，其中「好南德交安LINE貼圖」、「南勢上學圖」 等創新課程讓學生很有感。2年級陳泓佑同學表示， 將學習到的交通安全常識畫成貼圖，不但印象深刻， 更能透過貼圖提醒自己及家人騎車要戴安全帽、 過馬路不低頭滑手機。

新林國小推動「交安尋寶活動」等課程，引導學生提出上學路途中覺 察的交通問題，藉由分組腦力激盪探討問題的解決方案，並帶孩子運 用平板操作VR及進行實地演練，讓孩子在趣味的過程中，學習交通 安全的知識。3年級羅姵諠同學表示，上過交通安全課程後， 過馬路時除了會看小綠人剩下的時間(秒數)夠不夠， 還會搭配舉起手讓駕駛更容易看到，避免危險， 也把這樣的觀念分享給家人，大家都平安。

教育局表示，新北市非常重視交通安全教育，已率先自111學年度 起請各校將交安教育全面納入課程計畫， 並每年辦理多場種子教師培訓，輔導學校落實交通安全教育。 本次榮獲交通部年終視導教育小組第1名殊榮， 是各局處及各校共同努力的成果，未來將持續跨局處合作， 提升通學環境安全，並扎根學童交通安全觀念。

新北市教育局獲交通部112年金安獎年終視導教育小組全國第一組第1名。（圖／新北市教育局）

南勢國小等4校榮獲交通部112年金安獎交通安全教育評鑑績優學校。（圖／新北市教育局）

忠孝國中理化課定向挑戰融入腳踏車課程了解腳踏車運作原理及路上安全的認知與操作。（圖／新北市教育局）

土城國中辦理自行車考照-騎乘前應先檢查坐墊。（圖／新北市教育局）