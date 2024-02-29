阿里山花季3/10登場 交管時間、專車時刻表、購票資訊一覽

2024「阿里山花季」將於3月10日至4月10日登場，農業部林業及自然保育署嘉義分署表示，遊樂區內有31種櫻花，除了盛開中的山櫻花、阿龜櫻、唐實櫻等，其餘陸續將於3月初盛開，不過阿里山國家森林遊樂區內停車空間有限，呼籲民眾善用大眾運輸。

林業保育署嘉義分署表示，阿里山國家森林遊樂區一直是大眾矚目的賞櫻勝地，但遊樂區內停車空間有限，已規劃台18線89-95K(往塔塔加方向)將劃設小客車臨時停車格，並設置10處免費接駁車站，於平日8-18時及假日5-18時提供遊客往返阿里山入口轉運站的貼心服務。

另交通部公路局為疏解假日賞花車潮，於3月9、10、16、17、23、24、30、31日、4月4至7日，共計12個假日的上午6-11時實施台18線疏運管制措施，時段內66K至88.2K管制小客車通行，自行開車的旅客須至61K樂野服務區轉搭「花季疏運轉乘專車」，另甲乙類大客車須於29K觸口自然教育中心對面預先購買遊樂區門票。

嘉義分署表示，本次花季與公路局嘉義區監理所還共同推出全新的疏運套票，遊客可同步購買疏運轉乘專車車票及遊樂區門票，且於線上預先購票即可享優先搭乘服務，是暢遊阿里山的最佳選擇，線上購票通路亦較往年更加多元，包含「森林好好玩」、「阿里山easy go」、「雄獅旅遊」、「ibon 售票系統」均可購買，花季交管、購票等詳細資訊請參閱網頁。

目前遊樂區內，在阿里山工作站前、沼平公園等地觀賞到盛開中的山櫻花、阿龜櫻、唐實櫻等，預計持續開花至3月中，台灣原生種櫻花-霧社櫻目前已開花5成，預計將於3月初盛開，並持續開花至3月中以後。

而眾所矚目的櫻王-染井吉野櫻開花約3成，預計3月上旬至中旬盛開，同時沼平、祝山地區染井吉野櫻亦將於3月中綻放；其他重瓣類櫻花如高砂櫻、關山櫻、普賢象櫻預計4月上旬開花且花期將持續至4月下旬。至於非櫻花花種如杜鵑、紫藤則花期較晚，預計4月下旬開花

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