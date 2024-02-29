Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 財經

台積電公布新領導班底 米玉傑、秦永沛直接對總裁魏哲家負責

By 財經組, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/29 16:40
台積電示意圖（圖／路透社Dado Ruvic）

台積電示意圖（圖／路透社Dado Ruvic）

台積電路今（29）日召開臨時董事會，核准任命研究發展組織資深副總經理米玉傑及營運資深副總經理秦永沛為執行副總經理暨共同營運長，新的接班班底儼然成形。

根據台積電，此項任命案 3 月 1 日生效，米、秦二人以及人力資源、財務、法務與企業規劃四個組織，將直接對總裁魏哲家負責。台積電其他內部組織單位，將改對米、秦負責。

去年 12 月，台積電董座劉德音就曾預告，不參與下屆董事提名，將於今年股東會後退休。外界預期這半導體巨擘將由魏哲家接棒，但要等 6 月董事會選舉後才會確定。

台積電官網資料顯示，米玉傑畢業於台灣大學電機系，並取得美國加州大學洛杉磯分校電機工程碩士及博士學位。米玉傑 1994 年加入台積電，擔任三廠經理，2001 年進入研發組織，2011 年擔任研發副總經理，2016 年擢升研究發展組織技術發展資深副總經理。

米玉傑對先進互補式金屬氧化物半導體（CMOS）技術的開發與製造貢獻良多，成功開發出 90 奈米、40 奈米、及 28 奈米技術，而後更率領團隊研發 16 奈米、7 奈米、5 奈米、以及更先進技術。米玉傑擁有 34 項全球專利，包括25項美國專利。

秦永沛畢業於成功大學電機工程學系，並取得學士與碩士學位。秦永沛於 1987 年台積電甫成立時即加入，堪稱元老，一路從先進技術事業副總經理、營運組織產品發展副總經理，至 2016 年晉升為資深副總經理，負責台灣及海外所有生產廠區之營運管理。

秦永沛 1997 年至 1998 年間擔任晶圓一廠廠長，此後支援新一代先進技術，包含 28 奈米、16 奈米與 7 奈米製程的良率提升。同時也負責22奈米與12奈米的製程技術，以及射頻製程、高壓製程和影像感測器等特殊製程技術的研發，率先開發了台積電的黃金集成電路通用模擬程序模型（Golden Spice Modeling）和製造設計方案。

台積電公布新領導班底 米玉傑、秦永沛直接對總裁魏哲家負責
台積電研究發展組織資深副總經理米玉傑（左）及營運資深副總經理秦永沛（圖／台積電網站）
台積電
米玉傑
秦永沛

相關新聞

〈財經主筆室〉台積電日本熊本廠正式開幕　韓國三大產業優勢全沒了
〈財經主筆室〉台積電日本熊本廠正式開幕　韓國三大產業優勢全沒了
2024/02/26 14:58
〈時評〉AI商機台積電火熱 台灣公司雨露均霑還有誰？ （下）
〈時評〉AI商機台積電火熱 台灣公司雨露均霑還有誰？ （下）
2024/02/25 16:13
台積電熊本廠開幕典禮　張忠謀稱為日本半導體帶來復興　首相岸田文雄支持興建二廠
台積電熊本廠開幕典禮　張忠謀稱為日本半導體帶來復興　首相岸田文雄支持興建二廠
2024/02/24 17:10
【更新】日本經產大臣: 政府拍板補助7320億日圓　興建台積電熊本二廠
【更新】日本經產大臣: 政府拍板補助7320億日圓　興建台積電熊本二廠
2024/02/24 17:03
熊本設廠掀投資熱 台積電可望為日本帶來20兆日圓效益
熊本設廠掀投資熱 台積電可望為日本帶來20兆日圓效益
2024/02/23 20:53

更新時間 : 2024-02-29 19:18 GMT+08:00

最受歡迎

2024企業最愛大學評價調查　成大、北科、臺科、臺大、清大奪企業最愛大學生前五強
2024企業最愛大學評價調查　成大、北科、臺科、臺大、清大奪企業最愛大學生前五強
新北三重福隆路工地湧水 鄰樓傾斜逾百居民撤離
新北三重福隆路工地湧水 鄰樓傾斜逾百居民撤離
爆國內麻疹首起群聚 出疹前後4天具傳染力 個案曾去過桃機和中和吃米粉湯
爆國內麻疹首起群聚 出疹前後4天具傳染力 個案曾去過桃機和中和吃米粉湯
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國2023年底前禁娛樂用大麻
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國2023年底前禁娛樂用大麻
電影「流麻溝十五號」228起免費看　講述白色恐怖時期女性政治犯故事
電影「流麻溝十五號」228起免費看　講述白色恐怖時期女性政治犯故事
【多參考一個意見】人力銀行「2024企業最愛大學調查」成大居公立榜首、淡江奪私校冠軍
【多參考一個意見】人力銀行「2024企業最愛大學調查」成大居公立榜首、淡江奪私校冠軍
南韓人氣大貓熊「福寶」將於4月出發中國　於愛寶樂園上班時間只到3月初
南韓人氣大貓熊「福寶」將於4月出發中國　於愛寶樂園上班時間只到3月初
台灣西南部地牛翻身 嘉義規模4.9地震最大震度4級
台灣西南部地牛翻身 嘉義規模4.9地震最大震度4級
NET強佔有先例？未與台北市府簽約仍拖5年 謝國樑無懼被告矢言捍衛25億市民資產
NET強佔有先例？未與台北市府簽約仍拖5年 謝國樑無懼被告矢言捍衛25億市民資產
沒完沒了？NET「道歉」再槓基隆市府 謝國樑林右昌隔空火不歇
沒完沒了？NET「道歉」再槓基隆市府 謝國樑林右昌隔空火不歇