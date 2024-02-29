台積電公布新領導班底 米玉傑、秦永沛直接對總裁魏哲家負責

台積電路今（29）日召開臨時董事會，核准任命研究發展組織資深副總經理米玉傑及營運資深副總經理秦永沛為執行副總經理暨共同營運長，新的接班班底儼然成形。

根據台積電，此項任命案 3 月 1 日生效，米、秦二人以及人力資源、財務、法務與企業規劃四個組織，將直接對總裁魏哲家負責。台積電其他內部組織單位，將改對米、秦負責。

去年 12 月，台積電董座劉德音就曾預告，不參與下屆董事提名，將於今年股東會後退休。外界預期這半導體巨擘將由魏哲家接棒，但要等 6 月董事會選舉後才會確定。

台積電官網資料顯示，米玉傑畢業於台灣大學電機系，並取得美國加州大學洛杉磯分校電機工程碩士及博士學位。米玉傑 1994 年加入台積電，擔任三廠經理，2001 年進入研發組織，2011 年擔任研發副總經理，2016 年擢升研究發展組織技術發展資深副總經理。

米玉傑對先進互補式金屬氧化物半導體（CMOS）技術的開發與製造貢獻良多，成功開發出 90 奈米、40 奈米、及 28 奈米技術，而後更率領團隊研發 16 奈米、7 奈米、5 奈米、以及更先進技術。米玉傑擁有 34 項全球專利，包括25項美國專利。

秦永沛畢業於成功大學電機工程學系，並取得學士與碩士學位。秦永沛於 1987 年台積電甫成立時即加入，堪稱元老，一路從先進技術事業副總經理、營運組織產品發展副總經理，至 2016 年晉升為資深副總經理，負責台灣及海外所有生產廠區之營運管理。

秦永沛 1997 年至 1998 年間擔任晶圓一廠廠長，此後支援新一代先進技術，包含 28 奈米、16 奈米與 7 奈米製程的良率提升。同時也負責22奈米與12奈米的製程技術，以及射頻製程、高壓製程和影像感測器等特殊製程技術的研發，率先開發了台積電的黃金集成電路通用模擬程序模型（Golden Spice Modeling）和製造設計方案。



台積電研究發展組織資深副總經理米玉傑（左）及營運資深副總經理秦永沛（圖／台積電網站）