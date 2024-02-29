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新北3471格「地磁智慧停車格」3/1啟用 可快速查詢空位、前5分鐘免費停

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/29 15:39
地磁智慧停車格是運用地磁車位在席偵測技術，將路邊停車即時空位資訊呈現在「新北市路邊停車空位查詢系統」網頁及手機「易停網」及「停車大聲公」A...

地磁智慧停車格是運用地磁車位在席偵測技術，將路邊停車即時空位資訊呈現在「新北市路邊停車空位查詢系統」網頁及手機「易停網」及「停車大聲公」A...

為持續推動智慧停車服務，新北市交通局在板橋、中和、永和及新店等區計122條停車密集路段建置3,471格地磁智慧停車格，將自明日（3/1）啟用，除提供24小時全天候即時空位查詢服務，節省民眾尋找車位的時間之外，並提供5分鐘免費停車優惠，以提升停車位周轉率。

交通局長鍾鳴時表示，交通局在停車需求大的區域建置地磁智慧停車格是運用地磁車位在席偵測技術，將路邊停車即時空位資訊，以地圖及顏色區分空位呈現在「新北市路邊停車空位查詢系統」網頁及手機「易停網」及「停車大聲公」APP，民眾可減少四處繞行尋找車位的時間，讓停車更智慧、更方便。

交通局停車營運科科長許芫綺表示，在停車格內建置地磁偵測設備，除了可以幫助民眾快速找到停車位之外，還能利用地磁動態偵測車輛停入及駛離時間計算停車費，輔助人工開單作業，並提供5分鐘免費停車優惠，以提高周轉率。

許芫綺說，板橋、中和、永和及新店等區計122條停車密集路段已建置完成地磁智慧停車格，並將自明天啟用，未來將持續檢討並擴大實施範圍。

交通局也提醒，車輛停放在地磁智慧停車格，原已約定金融電信代扣繳的民眾，仍可透過金融電信直接扣繳停車費；民眾只要透過手機掃描QR-Code即可查詢及使用行動支付繳納停車費之外，也可直接選擇產生三段式條碼到超商繳費，或至四大超商(統一、全家、萊爾富、來來OK)多媒體機查繳停車費。

新北3471格「地磁智慧停車格」3/1啟用 可快速查詢空位、前5分鐘免費停在停車格內建置地磁偵測設備，除了可以幫助民眾快速找到停車位。（圖／新北市政府交通局）
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新北市路邊停車空位查詢系統

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