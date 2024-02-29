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【閏年2/29限定】荒唐有理搞笑至上 法國報紙每4年才岀刊超受歡迎

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/29 15:25
《工兵的蠟燭》2024版（圖／臉書LA BOUGIE DU SAPEUR）

《工兵的蠟燭》2024版（圖／臉書LA BOUGIE DU SAPEUR）

全球獨一無二、只在閏年 2 月 29 日出刊的報紙《工兵的蠟燭》（La Bougie du Sapeur），以其幽默諷刺風格，加上要苦等四年的獨特性，深受法國人喜愛。今年 2024 版熱騰騰出刊，頭條新聞很應景，直接拿人工智慧 AI 開玩笑。

BBC 報導，《工兵的蠟燭》創刊於 1980 年，命名靈感是法國早期的漫畫人物，講述的是一名 1890 年代在軍中服役的小兵故事。這份報刊是幾個朋友間玩鬧的產物，純粹是為了引人發噱。每年印刷 20 萬份，至今僅第 12 期。一份 20 頁，售價 4.9 歐元（新台幣 168 元），價錢不算便宜，但大眾興趣不減。

編輯者之一的 Jean d'Indy 表示，當初創刊號 2 天內銷售一空，報刊業者不斷敲碗，眾人商議後決定，「可以，但請等四年。」時至今日，主題發想仍是幾個好友在酒吧（編輯室）的觥籌交錯間產生，他們聊得開心，也望讀者能會心一笑。

《工兵的蠟燭》的核心理念是「反政治正確」（anti-politically correct），乍看之下與一般報章無異，有政治、體育、國際、藝術、八卦、謎題等版面，但細讀後會發現，一篇篇都是不正經評論。編輯說明，風格是法式幽默，很蠢但不低級，搞笑但不傷人。

來看看 2024 年版本的內容。頭條故事說的是，「我們都會變聰明」，強調在 AI 科技蓬勃發展下，考試及智力成就都已無關緊要。頭版另一則是，「男人變成女人須知」，叮嚀想變性者得要有面臨各種「挑戰」的心理準備。

再看看國際版，一篇短評主題是「最易被遺忘」的英國首相特拉斯（Liz Truss），挖苦這位只上任 45 天就黯然下台的「短命」首相。體育版則建議設立「邱吉爾獎」，頒給奧運中首名遭到淘汰的運動員。為什麼呢？原來前英相邱吉爾（Winston Churchill）被問到活到 92 歲的長壽秘訣時，曾留下一句名言：「不要運動，只要喝威士忌、抽雪茄。」（No Sports, just Whiskey and Cigars.）

《工兵的蠟燭》還有連載小說《在池中溺斃》，惟下一集又得伸長了脖子，待 2028 年 2 月才知劇情發展。

「希望每四年為社會帶來點清新空氣。現代人真需要好好笑一場。」編輯 Jean d'Indy 說道。
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更新時間 : 2024-02-29 19:17 GMT+08:00

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