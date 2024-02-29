立法院召委藍、綠各 8 席 民眾黨挺藍、綠跑 1 票

立法院今（29）日選舉 8 個常設委員會召委共 16 名，民進黨、國民黨平分秋色，在各常設委員會中皆分別取得 1 席召委，並無先前外傳國民黨將禮讓民眾黨的席次，民眾黨團則支持國民黨團所提人選，為另一形式「藍白合」。
立法院設置 8 個常設委員會，包括內政、外交及國防、經濟、財政、交通、教育及文化、司法及法制、社會福利及衛生環境，每個常設委員會設有召委2席，召委輪流擔任會議主席，並可決定各委員會之議程，意即可已決定哪些議案優先審查或擱置。
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國民黨團總召傅崐萁 25 日表示，不排除藍白合作，也傳出國民黨將禮讓交通委員會的召委給民眾黨立委林國成。傅崐萁今日指出，因沒有收到民眾黨方提出之人選，將支持自家召委人選。民眾黨立法院黨團總召黃國昌則表態，民眾黨團會支持國民黨團所提出的召委人選。每場召委選舉，國民黨立委蓋完票後皆集體亮票，供媒體拍攝。
中央社報導，交通委員會朝野共有15席立委，民進黨、國民黨各 7 席、民眾黨 1 席。經過全體委員會成員不記名投票，民進黨立委李昆澤獲得 7 票，國民黨立委陳雪生拿到 8 票，當選召委。
值得注意的是，民進黨在社會福利及衛生環境委員會的召委選舉中，發生跑票。該委員會中朝野共 15 席，國民黨 、民進黨各有 7 席、民眾黨 1 席。然而投票結果揭曉，民進黨立委黃秀芳拿下 6 票、國民黨立委王育敏拿下 8 票、民進黨立委劉建國拿下 1 票。
|委員會
|當選召委（民進黨）
|當選召委（國民黨）
|民眾黨投票情形
|司法法制
|鍾佳濱 ７票
|吳宗憲 ６票
|黃國昌投吳宗憲
|教育文化
|林宜瑾 ７票
|柯志恩 ８票
|吳春城投柯志恩
|外交國防
|王定宇 ６票
|馬文君 ７票
|林憶君投馬文君
|財政
|郭國文 ６票
|羅明才 ８票
|黃珊珊投羅明才
|內政
|吳琪銘 ６票
|高金素梅８票 （無黨籍）
|麥玉珍投高金素梅
|社福衛環
|黃秀芳 ６票
跑票劉建國 １票
|王育敏 ８票
|陳昭姿投王育敏
|交通
|李昆澤 ７票
|陳雪生 ８票
|鄰國城投陳雪生
|經濟
|邱議瑩 ６票
|楊瓊瓔 ８票
|張啟楷投楊瓊瓔
（表格／台灣英文新聞整理繪製）
司法及法制委員會共有 13 席，民進黨、國民黨各 6 席、民眾黨 1 席。投票結果，民進黨立委鍾佳濱得到 6 票、國民黨立委吳宗憲拿下 7 票，成為召委。
教育及文化委員會共有 15 席，民進黨、國民黨各 7 席、民眾黨 1 席。投票結果，民進黨立委林宜瑾得到 7 票、國民黨立委柯志恩獲 8票，當選召委。
外交及國防委員會共 13 席，民進黨、國民黨各 6 席、民眾黨 1 席經投票選舉產生召委，民進黨立委王定宇獲 6 票、國民黨立委馬文君得 7 票，當選召委。
內政委員會共有 13 席，民進黨、國民黨各 6 席、民眾黨 1 席。國民黨及民眾黨皆支持無黨籍立委高金素梅，民進黨立委則全投給吳琪銘，兩人當選召委。
財政委員會共14席，國民黨團7席、民進黨團6席、民眾黨團1席，民進黨立委郭國文獲 6 票，國民黨立委羅明才得8票，擔任召委。
經濟委員會共14席，國民黨團7席、民進黨團6席、民眾黨團1席，投票選出民進黨立委邱議瑩得 6 票，國民黨立委楊瓊瓔獲 8 票，當選召委。