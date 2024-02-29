立法院召委藍、綠各 8 席 民眾黨挺藍、綠跑 1 票

立法院今（29）日選舉 8 個常設委員會召委共 16 名，民進黨、國民黨平分秋色，在各常設委員會中皆分別取得 1 席召委，並無先前外傳國民黨將禮讓民眾黨的席次，民眾黨團則支持國民黨團所提人選，為另一形式「藍白合」。

立法院設置 8 個常設委員會，包括內政、外交及國防、經濟、財政、交通、教育及文化、司法及法制、社會福利及衛生環境，每個常設委員會設有召委2席，召委輪流擔任會議主席，並可決定各委員會之議程，意即可已決定哪些議案優先審查或擱置。

相關閱讀：立法院召委權責為何？藍綠白三方如何看召委選舉？

國民黨團總召傅崐萁 25 日表示，不排除藍白合作，也傳出國民黨將禮讓交通委員會的召委給民眾黨立委林國成。傅崐萁今日指出，因沒有收到民眾黨方提出之人選，將支持自家召委人選。民眾黨立法院黨團總召黃國昌則表態，民眾黨團會支持國民黨團所提出的召委人選。每場召委選舉，國民黨立委蓋完票後皆集體亮票，供媒體拍攝。

中央社報導，交通委員會朝野共有15席立委，民進黨、國民黨各 7 席、民眾黨 1 席。經過全體委員會成員不記名投票，民進黨立委李昆澤獲得 7 票，國民黨立委陳雪生拿到 8 票，當選召委。

值得注意的是，民進黨在社會福利及衛生環境委員會的召委選舉中，發生跑票。該委員會中朝野共 15 席，國民黨 、民進黨各有 7 席、民眾黨 1 席。然而投票結果揭曉，民進黨立委黃秀芳拿下 6 票、國民黨立委王育敏拿下 8 票、民進黨立委劉建國拿下 1 票。

委員會 當選召委（民進黨） 當選召委（國民黨） 民眾黨投票情形 司法法制 鍾佳濱 ７票 吳宗憲 ６票 黃國昌投吳宗憲 教育文化 林宜瑾 ７票 柯志恩 ８票 吳春城投柯志恩 外交國防 王定宇 ６票 馬文君 ７票 林憶君投馬文君 財政 郭國文 ６票 羅明才 ８票 黃珊珊投羅明才 內政 吳琪銘 ６票 高金素梅８票 （無黨籍） 麥玉珍投高金素梅 社福衛環 黃秀芳 ６票

跑票劉建國 １票 王育敏 ８票 陳昭姿投王育敏 交通 李昆澤 ７票 陳雪生 ８票 鄰國城投陳雪生 經濟 邱議瑩 ６票 楊瓊瓔 ８票 張啟楷投楊瓊瓔

（表格／台灣英文新聞整理繪製）

司法及法制委員會共有 13 席，民進黨、國民黨各 6 席、民眾黨 1 席。投票結果，民進黨立委鍾佳濱得到 6 票、國民黨立委吳宗憲拿下 7 票，成為召委。

教育及文化委員會共有 15 席，民進黨、國民黨各 7 席、民眾黨 1 席。投票結果，民進黨立委林宜瑾得到 7 票、國民黨立委柯志恩獲 8票，當選召委。

外交及國防委員會共 13 席，民進黨、國民黨各 6 席、民眾黨 1 席經投票選舉產生召委，民進黨立委王定宇獲 6 票、國民黨立委馬文君得 7 票，當選召委。

內政委員會共有 13 席，民進黨、國民黨各 6 席、民眾黨 1 席。國民黨及民眾黨皆支持無黨籍立委高金素梅，民進黨立委則全投給吳琪銘，兩人當選召委。

財政委員會共14席，國民黨團7席、民進黨團6席、民眾黨團1席，民進黨立委郭國文獲 6 票，國民黨立委羅明才得8票，擔任召委。

經濟委員會共14席，國民黨團7席、民進黨團6席、民眾黨團1席，投票選出民進黨立委邱議瑩得 6 票，國民黨立委楊瓊瓔獲 8 票，當選召委。