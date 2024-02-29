烘焙聲量指標「2024台灣烘焙大賞」榜單揭曉！全台最強「布丁」出爐

亞太區指標烘焙主題大展「台北國際烘焙暨設備展(Taipei Int’l Bakery Show)」3/14(四)至17(日)將於南港展覽館1館1、4樓盛大舉辦，主辦單位台北市糕餅商業同業公會與展昭國際企業股份有限公司以「烘出台灣味．焙香全世界」為題舉辦今年的烘焙大展，期盼挖掘台灣烘焙獨有的人才及食材優勢，在烘焙產業與國際間密切交流之際，將台灣的烘焙實力推廣至全球。

為發掘具備聲量及實力的台灣烘焙店家，主辦單位舉辦【2024台灣烘焙大賞】，以網路聲量作為評選主題，再度攜手大數據股份有限公司及其旗下數據內容平台「網路溫度計」，舉辦潛力獎、TOP30兩大評選活動：潛力獎以網路溫度計調查2023年網路聲量最高的烘焙品項結果－「布丁」作為競賽主題， 並由中華穀類食品工業技術研究所－施坤河所長所率領專業評審團，於今（2/27）嚴選出全台最強布丁！

同時，主辦單位更首度揭曉由大數據股份有限公司運用旗下《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計出2023年度烘焙產品網路聲量的TOP30榜單，帶領產業一睹網路聲量最新趨勢，並預告將精選榜上的話題店家進駐2024台北國際烘焙暨設備展，讓烘焙迷們一站踩點多家人氣名店！

「布丁」為主角！世界級評審團隊嚴選實力新星

台灣烘焙大賞－潛力獎烘焙競賽2023年首次舉辦即引發烘焙業界討論，賽事中斬獲名次的店家更得到全台烘焙迷們的關注！延續首屆成功，【2024台灣烘焙大賞－潛力獎】再次盛大開賽，以大數據股份有限公司旗下《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查－「布丁」作為競賽主題，吸引全台近70間店家踴躍報名，於首輪書面審查中篩選出32間店家進入決賽，決賽邀請2023年UIBC世界最佳麵包師（UIBC World Baker of the Year 2023）、2024世界青年甜點盃亞軍團隊教練、五星飯店點心主廚等專業評審，在評審長：施坤河所長的帶領下，嚴選出金、銀、銅獎共三位及優選兩位，期盼藉由網路聲量及世界級評審團隊雙重加持，創造烘焙業界全新爆品！

【2024台灣烘焙大賞－潛力獎】金獎由露•LooL Canelé Pâtisserie的鹽之花起司奶蓋焦糖布丁獲得，介於昭和及法式布蕾的布丁體，融合成熟風味的苦甜焦糖液以及法國鹽之花鹹味起司奶蓋，創造充滿層次的口感與風味！銀獎由Baguette 禮品‧烘焙坊的總統布丁獲得，以低溫烘烤的特別方式，搭配融合大溪地香草的天然奶香，打造出甜而不膩的清爽口感。銅獎由亞尼克的生乳蒸布丁奪得，使用誠意十足的馬達加斯加香草籽搭配濃苦焦糖，以扎實的基本功呈現傳統布丁的多層次風味。而優選則由艾比兒甜點-東門三樓的日式香草烤布丁與黑手甜點的焦糖厚布丁獲得，前者的作品結合兩種不同雞蛋，創造蛋香十足且口感滑順細緻的獨特感受；後者則以優質的國產雞蛋以及潔淨標示鮮奶油，創造出乳香濃郁十足的純粹口感！

年度踩點名單出爐！烘焙迷必吃TOP30聲量排行揭榜

不僅是挖掘潛力店家，主辦單位更持續秉持打造網路聲量指南的初心，再次攜手大數據股份有限公司調查2023年度全台烘焙產品的網路聲量前30名榜單：【2024台灣烘焙大賞－TOP30】，為全台烘焙迷提供踩點清單，也幫助烘焙業者指引網路風向。攤開本屆榜單，多項蛋黃酥、鳳凰酥等油酥油皮類產品上榜，可見國人對其的喜愛；此外，甜品類烘焙產品依然廣受吃貨青睞，包含已連續多次入榜的Amo阿默典藏蛋糕－荷蘭貴族手工蛋糕、堯平布朗尼－布朗尼組合包、春上布丁蛋糕－經典原味布丁蛋糕，都憑藉單項明星產品，創造橫跨年度的討論聲量！芋頭、乳酪等食材亦成榜單亮點，如嚴選台灣產大甲檳榔心芋為原料製成的先麥芋頭酥，以三分之二厚實芋泥餡給足濃郁風味的香帥蛋糕－經典芋泥卷，全台獨家提供客製「日曆蛋糕」的ChizUP!－招牌黃金起司，運用減法原則實現健康與美味訴求的起士公爵－純粹原味乳酪蛋糕等，皆為烘焙愛好者必須品嚐烘焙產品！TOP30由網路溫度計統整社群、論壇、媒體等討論聲量，提供精準的聲量指標，歡迎民眾跟上網路風潮，一同朝聖榜單上的烘焙名品！

人氣名店、布丁新星進駐！2024台北國際烘焙展 敬邀吃貨進場踩點

【2024台灣烘焙大賞－TOP30榜單/潛力獎】新鮮出爐，預計將掀起烘焙愛好者的朝聖風潮！一年一度的烘焙盛會：台北國際烘焙暨設備展滿足吃貨們的渴望，將於展場打造【2023台灣烘焙大賞TOP30/潛力獎】主題區，讓逛展觀眾一站即可品嚐潛力獎獲獎店家的實力派布丁，以及主辦單位精選的TOP30榜上產品！ 此外，2024台北國際烘焙暨設備展號召近350間廠商、1550+攤位，展出內容包含設備器具、原物料、烘焙成品等，是不容錯過的烘焙大展，歡迎所有民眾一同進場參觀！

台灣烘焙大賞潛力獎 得獎名單

金獎：露•LooL Canelé Pâtisserie－鹽之花起司奶蓋焦糖布丁

銀獎：Baguette 禮品‧烘焙坊－總統布丁

銅獎：亞尼克－生乳蒸布丁

優選：艾比兒甜點-東門三樓－日式香草烤布丁

優選：黑手甜點－焦糖厚布丁

2024年台北國際烘焙暨設備展－參觀資訊

展出日期：2024/3/14(四)-17(日) 10:00-18:00 (最終日展至17:00結束)

展覽首日(3/14)為專業參觀日，現場不售票，並恕不開放12歲以下孩童入場。

展出地點：台北南港展覽館1F, 4F

展覽票價：

● 全票：200元

● 優待票：NT$100/張 (65-69歲長者，或持身心障礙手冊者及陪同者一名)

* 70歲以上長者及12歲以下兒童免費參觀 (需出示證件)，謝絕寵物(工作犬除外)入場。